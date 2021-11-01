Росія передала свої пропозиції щодо нової зустрічі у "нормандському форматі" - Лавров

Цитата

“Наші пропозиції про те, як можна було б змістовно підготувати контакт у „нормандському форматі“, — не важливо, на якому рівні — ми передали нашим колегам, очікуємо від них реакції”, — сказав він.

Деталі

У понеділок посол Німеччини у Росії Геза Андреас фон Гайр повідомив журналістам, що зустріч глав МЗС країн “нормандської четвірки” готується, але дату ще не визначено, повідомляє агентство.

Контекст

Україна та партнери за останні кілька місяців неодноразово закликали Росію провести зустріч у “нормандському форматі” на рівні глав МЗС.

Так, за підсумками телефонної розмови лідерів РФ, Франції та Німеччини, яка відбулася 11 жовтня, у Кремлі заявили, що сторони домовилися провести зустріч “нормандської четвірки” на рівні міністрів закордонних справ, щоб, у тому числі, обговорити наявність “передумов до можливої організації” за необхідності та нормандського саміту“.

Після цього у Кремлі заявили, що терміни проведення зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн “нормандської четвірки” ще не визначені, але така зустріч може допомогти в організації саміту високого рівня.

Кулеба, відповідаючи на питання про можливість проведення саміту на рівні глав МЗС, раніше казав, що Україна очікує сигнал від Москви, але поки що жодних сигналів українське дипвідомство не отримувало.

Додамо, що раніше ЗМІ РФ повідомили, що лідери країн “нормандського формату” не змогли погодити проведення саміту, обмежившись переговорами на рівні глав МЗС чотирьох держав.