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Россия передала свои предложения касательно новой встречи в "нормандском формате" - Лавров

Киев • УНН

 • 39115 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Россия передала партнерам свои предложения касательно новой встречи в “нормандском формате” (Украина, Германия, Франция, Россия) и ожидает их реакции. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала “Россия-1”, пишет УНН со ссылкой на ТАСС.

Россия передала свои предложения касательно новой встречи в "нормандском формате" - Лавров

Цитата

“Наши предложения о том, как можно было бы содержательно подготовить контакт в „нормандском формате“, — не важно, на каком уровне — мы передали нашим коллегам, ожидаем от них реакции”, — сказал он.

Детали

В понедельник посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр сообщил журналистам, что встреча глав МИД стран “нормандской четверки” готовится, но дата еще не определена, сообщает агентство.

Контекст

Украина и партнеры за последние несколько месяцев неоднократно призывали Россию провести встречу в “нормандском формате” на уровне глав МИД.

Так, по итогам телефонного разговора лидеров РФ, Франции и Германии, который состоялся 11 октября, в Кремле заявили, что стороны договорились провести встречу “нормандской четверки” на уровне министров иностранных дел, чтобы, в том числе, обсудить наличие “предпосылок к возможной организации при необходимости и нормандского саммита”.

После этого в Кремле заявили, что сроки проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран “нормандской четверки” еще не определены, но такая встреча может помочь в организации саммита высокого уровня.

Кулеба, отвечая на вопрос о возможности проведения саммита на уровне глав МИД, ранее говорил, что Украина ожидает сигнал от Москвы, но пока “никаких сигналов” украинское дипведомство не получало.

Добавим, что ранее СМИ РФ сообщили, что лидеры стран “нормандского формата” не смогли согласовать проведение саммита, ограничившись переговорами на уровне глав МИД четырех государств.

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