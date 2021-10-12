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Кремль: перспективи саміту вищого рівня "нормандської четвірки" будуть зрозумілі після зустрічі глав МЗС країн

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Терміни проведення зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн “нормандської четвірки” (Україна, Німеччина, Франція, Росія) ще не визначені, але така зустріч може допогти в організації саміту вищого рівня. Про це у вівторок заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

Деталі

“Вчора була телефонна розмова. Путін говорив з (канцлеркою ФРН Ангелою) Меркель і (президентом Франції Емманюелем) Макроном. Вони домовилися активізувати роботу у плані підготовки до зустрічі. Вони домовилися провести консультації у рамках „нормандської четвірки“ на рівні міністрів закордонних справ. Потрібно буде ще узгодити час”, — сказав він.

Перспективи проведення саміту в “нормандському форматі” на вищому рівні будуть зрозумілі після зустрічі глав МЗС, заявив Пєсков. “Зараз з високим ступенем ймовірності нам потрібно буде чекати зустрічі міністрів закордонних справ. А вже за підсумками цієї зустрічі ми з вами побачимо можливі контури евентуального саміту “нормандської четвірки”, — сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи стали більш відчутними перспективи проведення цієї зустрічі після телефонної розмови президента Путіна з канцлеркою ФРН і президентом Франції.

Робота у рамках “нормандської четвірки” триває, в тому числі з питання підготовки саміту, але як стверджують у Москві, прогресу ні по самим мінським угодами, ні за досягнутими на саміті у Парижі домовленостями немає. “Тут робота ведеться. Хоча похвалитися нічим у плані виконання ні Мінська, ні Парижа. Але робота ведеться, і вчора було підтверджено готовність цю роботу продовжувати”, — сказав Пєсков.

Напередодні

Раніше за підсумками телефонної розмови лідерів РФ, Франції та Німеччини, що відбулася 11 жовтня, у Кремлі заявили, що сторони домовилися провести зустріч “нормандської четвірки” на рівні міністрів закордонних справ, щоб, в тому числі, обговорити наявність “передумов до можливої організації в разі доцільності і нормандського саміту”.

Вчора також відбулася розмова лідерів Франції та Німеччини з Президентом України Володимиром Зеленським.

“Глава Української держави подякував ФРН та Франції за незмінну позицію на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також активну участь у переговорах у Нормандському форматі дотепер, висловивши сподівання на таку ж активну участь і в майбутньому. Було обговорено подальші кроки з метою мирного врегулювання на Донбасі, а також підготовку до проведення чергового саміту „Нормандської четвірки“”, — повідомили на Банковій.

Українські Національні Новини

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