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Зеленський обговорив з Макроном та Меркель підготовку саміту "Нормандської четвірки"

Зеленський обговорив з Макроном та Меркель підготовку саміту "Нормандської четвірки"

Київ • УНН

 • 20717 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Президент України обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та Президентом Франції Еммануелем Макроном питання досягнення миру на Донбасі та підготовку до проведення чергового саміту “Нормандської четвірки”. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОПУ.

Повідомляється, що Президент України Володимир Зеленський провів відеоконференцію з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

Цитата

“Глава Української держави подякував ФРН та Франції за незмінну позицію на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також активну участь у переговорах у Нормандському форматі дотепер, висловивши сподівання на таку ж активну участь і в майбутньому. Було обговорено подальші кроки з метою мирного врегулювання на Донбасі, а також підготовку до проведення чергового саміту „Нормандської четвірки“”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що сторони відзначили, що очікують від цього саміту конструктиву та досягнення домовленостей щодо узгоджених послідовних кроків, які зможуть забезпечити встановлення стійкого миру на Донбасі. Лідери трьох держав обговорили пропозиції щодо домовленостей, які могли б бути розглянуті на саміті в Нормандському форматі.
Зеленський поінформував співрозмовників про безпекову ситуацію на сході країни, а також про зусилля, яких докладає українська сторона з метою досягнення миру.

Німецький та французький лідери привітали вагомі практичні кроки української сторони, спрямовані на врегулювання конфлікту. Вони запевнили, що їхні держави й надалі докладатимуть усіх необхідних зусиль для мирного врегулювання на Донбасі.

“Учасники зустрічі відзначили важливість дотримання сторонами зобов’язань, узятих на себе в Парижі у грудні 2019 року, та погодилися з необхідністю детального обговорення стану їхнього виконання під час наступного саміту “Нормандської четвірки”, — йдеться в повідомленні.

Канцлер ФРН Ангела Меркель і Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяли порушити ці питання під час своєї розмови з Президентом РФ Володимиром Путіним.

Доповнення

Україна працює над тим, щоб зустріч лідерів “нормандського формату” відбулась до кінця каденції канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Контекст

Остання зустріч у “Нормандському форматі” відбулася два роки тому у грудні 2019 року в Парижі. Лідери України, Росії, ФРН і Франції обговорили конфлікт на Донбасі і виступили за перемир'я, внесення в законодавство України поправок відповідно до Мінської домовленостями і закріплення формули Штайнмайера. Однак більша частина пунктів угоди "нормандської четвірки" так і залишилася нереалізованою. При цьому сторони переговорів постійно звинувачують один одного у невиконанні своїх зобов'язань.

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