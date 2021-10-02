Офіс президента ініціює зустріч в “Нормандському форматі” з Меркель. Ексглава МЗС: все залежить від Росії

Цитата

“Справа в тому, що “Нормандський формат” вже тривалий час знаходиться на паузі. Тому Україна зацікавлена, як мінімум, щоб цей процес продовжувався навіть якщо він не дає конкретних результатів, але хоча б кожна зустріч дає імпульс для вирішення гуманітарних питань. Якщо ми можемо хоча б це отримати від зустрічі в Нормандському форматі, то це вже позитивно сприйматиметься українським суспільством. З цим не варто затягувати, не дивлячись на те, що Меркель буде залишатися ще, тому що коаліційні перемовини для того, щоб створити дієвий уряд на чолі з новим канцлером триватимуть щонайменше декілька місяців, а ми на паузі вже надто довго. Тому, з одного боку, це реверанс на адресу пані Меркель, а з іншого - це реальний інтерес в тому, щоб процес відновився й не затягувати його. Меркель, в даному випадку, думаю, буде готова на таку зустріч, якщо погодиться Росія, а от стосовно Росії я вже не впевнений”, - розповідає ексміністр.

Додамо

Нагадаємо, США готові приєднатися до переговорів по Донбасу - як в “Нормандському форматі”, так і в будь-якому іншому. Тим більше, що у Вашингтона вже є досвід переговорів з питання Донбасу поза “Нормандським форматом”. Про це у цьому місяці заявила заступниця Державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд, виступаючи в Києві. При цьому Нуланд наголосила, що США готові брати участь у переговорах, якщо завдяки їх участі Нормандський формат “оживе”.

Контекст

Остання зустріч у “Нормандському форматі” відбулася два роки тому у грудні 2019 року в Парижі. Лідери України, Росії, ФРН і Франції обговорили конфлікт на Донбасі і виступили за перемир'я, внесення в законодавство України поправок відповідно до Мінської домовленостями і закріплення формули Штайнмайера. Однак більша частина пунктів угоди "нормандської четвірки" так і залишилася нереалізованою. При цьому сторони переговорів постійно звинувачують один одного у невиконанні своїх зобов'язань.