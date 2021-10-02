Офис президента инициирует встречу в "нормандском формате" с Меркель. Экс-глава МИД: все зависит от России

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 109617 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 120016 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 106296 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 105433 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 133943 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 120779 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 159781 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143136 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179547 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172946 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Умер дедушка братьев Ратушных, через день после гибели внука на фронте

Умер дедушка братьев Ратушных, через день после гибели внука на фронте

2 марта, 13:57 • 31571 просмотра
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:11 • 68506 просмотра
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:38 • 40584 просмотра
Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

2 марта, 15:10 • 82305 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

18:30 • 53493 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

18:15 • 120026 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 133949 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 302048 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 268926 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 253789 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

18:35 • 109623 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 119981 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 159787 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 117804 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 117419 просмотра
Актуальное
Офис президента инициирует встречу в "нормандском формате" с Меркель. Экс-глава МИД: все зависит от России

Офис президента инициирует встречу в "нормандском формате" с Меркель. Экс-глава МИД: все зависит от России

Киев  •  УНН

 • 32382 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Украина работает над тем, чтобы встреча лидеров "нормандского формата" состоялась до конца каденции канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Бывший министр иностранных дел Константин Грищенко рассказал УНН, насколько вероятно, что эта встреча состоится и что Украина может от нее получить.

Цитата

"Дело в том, что "Нормандский формат" уже длительное время находится на паузе. Поэтому Украина заинтересована, как минимум, чтобы этот процесс продолжался даже если он не дает конкретных результатов, но хотя бы каждая встреча дает импульс для решения гуманитарных вопросов. Если мы можем хотя бы это получить от встречи в нормандской формате, то это уже положительно будет восприниматься украинским обществом. С этим не стоит затягивать, несмотря на то, что Меркель будет оставаться еще, потому что коалиционные переговоры для того, чтобы создать действенное правительство во главе с новым канцлером продолжаться, минимум, несколько месяцев, а мы на паузе уже слишком долго. Поэтому, с одной стороны, это реверанс в адрес госпожи Меркель, а с другой - это реальный интерес в том, чтобы процесс возобновился и не затягивать его. Меркель, в данном случае, думаю, будет готова на такую встречу, если согласится Россия, а вот в отношении России я уже не уверен", - рассказывает экс-министр.

Добавим

Напомним, США готовы присоединиться к переговорам по Донбассу - как в "нормандской формате", так и в любом другом. Тем более, что у Вашингтона уже есть опыт переговоров по вопросу Донбасса вне "Нормандского формата". Об этом в этом месяце заявила заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, выступая в Киеве. При этом Нуланд подчеркнула, что США готовы участвовать в переговорах, если благодаря их участию Нормандский формат "оживет".

Контекст

Последняя встреча в "нормандской формате" состоялась два года назад в декабре 2019 года в Париже. Лидеры Украины, России, ФРГ и Франции обсудили конфликт на Донбассе и выступили за перемирие, внесенные в законодательство Украины поправок в соответствии с Минскими договоренностями и закрепление формулы Штайнмайера. Однако большая часть пунктов соглашения "нормандской четверки" так и осталась нереализованной. При этом стороны переговоров постоянно обвиняют друг друга в невыполнении своих обязательств.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы