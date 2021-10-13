Сигналів від Москви щодо "нормандської" зустрічі на рівні голів МЗС не надходило - Кулеба

Цитата:

“За цей рік вже декілька разів на мене виходили або німецький колега, або французький, і запитували, чи готовий я до зустрічі у "нормандському форматі“ на рівні голів МЗС. І щоразу я їм одразу, без зволікань, казав: "готовий“. Але щоразу ця зустріч не відбувалася через те, що міністр Лавров (міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров - ред.) її всіляко уникає”, — сказав міністр.

Деталі

За його словами, якщо результатом останньої розмови президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель з президентом РФ Володимиром Путіним дійсно стане чітка вказівка від Путіна міністру закордонних справ Сергію Лаврову взяти участь у зустрічі міністрів, і він це зробить, а не “знову знайде причину уникнути цієї зустрічі”, голова МЗС України буде “готовий до цієї розмови”.

“Тому, чекаємо на сигнал з Москви. Поки що ніяких сигналів ми не отримували. Щойно вони там визначаться, ми будемо готові до такої зустрічі”, — додав Кулеба.

Контекст

Раніше за підсумками телефонної розмови лідерів РФ, Франції та Німеччини, що відбулася 11 жовтня, у Кремлі заявили, що сторони домовилися провести зустріч “нормандської четвірки” на рівні міністрів закордонних справ, щоб, у тому числі, обговорити наявність “передумов до можливої організації в разі доцільності і нормандського саміту”.

Напередодні в Кремлі заявили, що терміни проведення зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств країн “нормандської четвірки” ще не визначені, але така зустріч може допомогти в організації саміту вищого рівня.

Додамо, що цього тижня також відбулася розмова лідерів Франції та Німеччини з Президентом України Володимиром Зеленським.