Сигналов от Москвы по "нормандской" встрече на уровне глав МИД не поступало - Кулеба

КИЕВ. 13 октября. УНН. Украинская сторона готова к встрече в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел, однако пока никаких сигналов от Москвы не поступало. Об этом во время брифинга в среду заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос корреспондента УНН.