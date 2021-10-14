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РосЗМІ кажуть, "нормандський саміт" на рівні глав МЗС пройде замість зустрічі лідерів, а не перед нею

РосЗМІ кажуть, "нормандський саміт" на рівні глав МЗС пройде замість зустрічі лідерів, а не перед нею

Київ • УНН

 • 19577 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Лідери країн "нормандського формату" не змогли узгодити проведення саміту, обмежившись переговорами на рівні глав МЗС чотирьох держав. Принаймні так пише російське видання "Комерсант", посилаючись на власні джерела, передає УНН.

Деталі

Так, на цьому тижні відбулися важливі переговори лідерів "норманді" в потрійному форматі: Україна-Франція-Німеччина і Франція-Німеччина-Росія. Як повідомляє "Комерсант" з посиланням на свої джерела, питання проведення саміту на найвищому рівні було під час дискусії основним.

Однак, за даними журналістів, політичні радники "четвірки" на сьогодні нібито ще не встигли погодити проект підсумків можливого саміту. Зокрема, за даними "Комерсанта", є "серйозні розбіжності не те що по кожному пункту, а буквально за кожною пропозицією в тексті".

Наприклад, якщо у франко-німецькому проекті документа пропонується записати, що підсумки паризького саміту 2019 року підлягають повному виконанню без зволікань, то Москва хоче бачити наступну тезу: сторони з "глибоким розчаруванням констатують невиконання узгоджених підсумків саміту" нормандського формату "9 грудня 2019 року в Парижі", пише видання.

За даними журналістів, Росії це важливо, щоб вказати, нібито відповідальність за "відсутність прогресу" у врегулюванні конфлікту, Москвою ж і розв'язаного, лежить на Києві.

Також, повідомляє "Комерсант", в час переговорів з лідерами Франції та ФРН, Путін говорив про "відсутність приводу для нової зустрічі". У відповідь Німеччина і Франція нібито запропонували організувати хоча б зустріч міністрів закордонних справ "нормандської четвірки", які в останній раз бачилися навесні 2020 року.

У відповідь, за даними "Комерсант", російська сторона "дала зрозуміти німецьким і французьким партнерам, що хай вже краще міністри проведуть безрезультатну зустріч, ніж лідери "норманді".

Повідомляється, що, якщо нічого найближчим часом не зміниться, то зустріч керівників зовнішньополітичних відомств Німеччини, Росії, України і Франції відбудеться в найближчі два тижні. Вона, за словами журналістів, буде "компромісною альтернативою" саміту. Дискусія про те, де і як поговорять міністри, вже почалася. Один з можливих варіантів - формат відеоконференції.

Додамо

Раніше за підсумками телефонної розмови лідерів РФ, Франції та Німеччини, що відбувся 11 жовтня, в Кремлі заявили, що сторони домовилися провести зустріч "нормандської четвірки" на рівні міністрів закордонних справ, щоб, в тому числі, обговорити наявність "передумов до можливої організації при доцільності і нормандського саміту".

Напередодні в Кремлі заявили, що терміни проведення зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" ще не визначені, але така зустріч може допомогти в організації саміту найвищого рівня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на питання про можливість проведення саміту на рівні глав МЗС, заявив, що Україна чекає сигнал від Москви, але поки "ніяких сигналів" українське дипвідомство не отримувало.

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