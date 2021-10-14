РосСМИ говорят, “нормандский саммит” на уровне глав МИД пройдет вместо встречи лидеров, а не перед ней

Детали

Так, на этой неделе состоялись важные переговоры лидеров “норманди” в тройном формате: Украина-Франция-Германия и Франция-Германия-Россия. Как сообщает “Коммерсант” со ссылкой на свои источники, вопрос проведения саммита на наивысшем уровне был во время дискуссии основным.

Однако, по данным журналистов, политические советники “четверки” на сегодня якобы еще не успели согласовать проект итогов возможного саммита. В частности, по данным “Ъ”, имеются “серьезные разногласия не то что по каждому пункту, а буквально по каждому предложению в тексте”.

К примеру, если во франко-германском проекте документа предлагается записать, что итоги парижского саммита 2019 года подлежат полному выполнению без отлагательств, то Москва хочет видеть следующий тезис: стороны с “глубоким разочарованием констатируют невыполнение согласованных итогов саммита „нормандского формата“ 9 декабря 2019 года в Париже”, пишет издание.

По данным журналистов, России это важно, чтобы указать, якобы ответственность за “отсутствие прогресса” в урегулировании конфликта, Москвой же и развязанного, лежит на Киеве.

Также, сообщает “Ъ”, в время переговоров с лидерами Франции и ФРГ, Путин говорил об “отсутствии повода для новой встречи”. В ответ Германия и Франция якобы предложили организовать хотя бы встречу министров иностранных дел “нормандской четверки”, которые в последний раз виделись весной 2020 года.

В ответ, по данным “Ъ”, российская сторона “дала понять немецким и французским партнерам, что пусть уж лучше министры проведут безрезультатную встречу, чем лидеры “нормандцев”.

Сообщается, что, если ничего в ближайшее время не изменится, то встреча руководителей внешнеполитических ведомств Германии, России, Украины и Франции состоится в ближайшие две недели. Она, по словам журналистов, будет “компромиссной альтернативой” саммиту. Дискуссия о том, где и как поговорят министры, уже началась. Один из возможных вариантов — формат видеоконференции.

Добавим

Ранее по итогам телефонного разговора лидеров РФ, Франции и Германии, состоявшегося 11 октября, в Кремле заявили, что стороны договорились провести встречу “нормандской четверки” на уровне министров иностранных дел, чтобы, в том числе, обсудить наличие “предпосылок к возможной организации при целесообразности и нормандского саммита”.

Накануне в Кремле заявили, что сроки проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран “нормандской четверки” еще не определены, но такая встреча может помочь в организации саммита наивысшего уровня.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос о возможности проведения саммита на уровне глав МИД, заявил, что Украина ждет сигнал от Москвы, но пока “никаких сигналов” украинское дипведомство не получало.