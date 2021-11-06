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США веде переговори з ЄС через російські війська біля кордонів України - Süddeutsche Zeitung

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. США звернулися до Європейської служби зовнішніх зв’язків, кількох країн Євросоюзу та Великої Британії через скупчення російського військового контингенту біля кордонів України. Про це пише Süddeutsche Zeitung із посиланням на дипломатичні джерела, передає УНН.

США веде переговори з ЄС через російські війська біля кордонів України - Süddeutsche Zeitung

Деталі

За даними газети, Вашингтон звернувся до Європейської служби зовнішніх зв’язків, а також міністерства закордонних справ ФРН, Франції та Великої Британії. “Причина (звернення) — концентрація російських військ на кордоні з Україною та пов’язаний із цим високий потенціал ескалації”, — йдеться у публікації.

Американське посольство у Берліні відмовилося коментувати виданню зміст дипломатичних контактів. Водночас представник дипмісії заявив, що “непохитна підтримка США суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України перед російською агресією” не повинна викликати сумнівів.

За словами співрозмовників газети, цей крок США був на тлі вкрай агресивної риторики російської влади. За даними видання, американська сторона поділилася з європейськими колегами відомостями про пересування російських військ.

Suddeutsche Zeitung пише, що цьому передувала бесіда президента США Джо Байдена з виконувачем обов’язків канцлера ФРН Ангелою Меркель на полях саміту G20, під час якої Байден закликав Меркель “збільшити тиск на Росію у зв’язку з газопроводом “Північний потік — 2”.

Контекст

30 жовтня про стягування російських військових до кордону з Україною повідомила The Washington Post.

Американські і європейські чиновники заявили виданню, що бачать “незвичайні переміщення техніки і військових на західному фланзі Росії” і почали фіксувати це після завершення російсько-білоруських навчань “Захід-2021”, які відбулися з 10 по 15 вересня. У матеріалі наголошується, що пересування військ відбувається на фоні того, що Росія зайняла більш жорстку позицію щодо України, а конфлікт на Донбасі “увійшов в нову стадію”.

31 жовтня видання Politico опублікувало супутникові знімки, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Пентагон уважно стежить за ситуацією в Україні на фоні повідомлень про нове скупчення російських військ на кордоні країни.

6 листопада американське видання CNN повідомило, що глава ЦРУ вирушив до Москви, щоб попередити Кремль про контроль ситуації на кордоні України.

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Своєю чергою, в Міноборони України повідомили, що станом на початок листопада цього року біля українського кордону та на тимчасово окупованих територіях Російською Федерацією зосереджено угруповання військ загальною чисельністю близько 90-та тисяч осіб. Зокрема, у оборонному відомстві додали, що російських військ біля України стане більше.

Втім, начальник Генерального штабу Збройних сил України Сергій Шаптала заявив, що нарощування російських військ біля кордонів України немає й не було.

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