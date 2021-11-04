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У Міноборони заявили, що російських військ біля України стане більше

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Росія не відмовиться від своєї агресивної політики щодо України і вже взимку, за даними розвідки, РФ планує збільшити кількість військового контингенту на кордоні із Україною. Про це у програмі “Ток-шоу №1” повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає УНН.

У Міноборони заявили, що російських військ біля України стане більше

Цитата

“Нам слід очікувати у грудні і січні більше новин, ніж зараз. Розвідка говорить, що саме у цей період планується збільшення контингенту”, — розповіла представниця Міноборони.

Деталі

Ганна Маляр зазначила, що нинішню ситуацію із передислокуванням російських військ українські військові спостерігають на постійній основі. Довкола українського кордону та на тимчасово окупованих територіях Донеччини і Луганщини Росія постійно постійно дислокує близько 90 тисяч солдатів.

За її словами, Росія не відмовиться від своєї агресивної політики щодо України і вже взимку, за даними розвідки, РФ планує збільшити кількість військового контингенту на кордоні із Україною.

“Ситуація контролюється і станом на зараз це не та ситуація, коли потрібно бити у набат. Але у будь-який момент ризик існує, ми живемо у стані війни. Розвідка відстежує рух цих сил. Впродовж другого півріччя 2021 року поблизу кордону із Україною збройні сили РФ проводили цілу серію широкомасштабних командно-штабних навчань. І цей рух пов’язаний із тим, що певний час озброєння техніка зберігалися у певному місці. Тому українцям не слід хвилюватися — ситуація під контролем”, — заявила Маляр.

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