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В Минобороны заявили, что российских войск возле Украины станет больше

Киев • УНН

 • 33051 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Россия не откажется от своей агрессивной политики в отношении Украины и уже зимой, по данным разведки, РФ планирует увеличить количество военного контингента на границе с Украиной. Об этом в программе “Ток-шоу №1” сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает УНН.

В Минобороны заявили, что российских войск возле Украины станет больше

Цитата

“Нам следует ожидать в декабре и январе больше новостей, чем сейчас. Разведка говорит, что именно в этот период планируется увеличение контингента”, — рассказала представительница Минобороны.

Детали

Анна Маляр отметила, что нынешнюю ситуацию с передислоцированием российских войск украинские военные наблюдают на постоянной основе. Вокруг украинской границы и на временно оккупированных территориях Донетчины и Луганщины Россия постоянно дислоцирует около 90 тысяч солдат.

По ее словам, Россия не откажется от своей агрессивной политики в отношении Украины и уже зимой, по данным разведки, РФ планирует увеличить количество военного контингента на границе с Украиной.

“Ситуация контролируется и по состоянию на сейчас это не та ситуация, когда нужно бить в набат. Но в любой момент риск существует, мы живем в состоянии войны. Разведка отслеживает движение этих сил. В течение второго полугодия 2021 года вблизи границы с Украиной вооруженные силы РФ проводили целую серию широкомасштабных командно-штабных учений. И это движение связано с тем, что определенное время вооружения техника хранились в определенном месте. Поэтому украинцам не следует волноваться-ситуация под контролем”, — заявила Маляр.

Напомним

Арестович рассказал,что будет ждать Россию в случае вторжения.

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