“Стріляти будуть з кожного вікна” : Арестович розповів, що чекатиме Росію в разі вторгнення

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“Якщо буде повномасштабна війна, то буде страшна кривава лазня, і для нас, і для РФ. Я думаю, що зараз важко сказати, чим вона закінчиться, але легко не буде нікому. У Російської Федерації немає вирішальної переваги... У цьому випадку успіх — 50 на 50, і може бути все що завгодно. Збройні Сили України готові до будь-якого розвитку сценарію, навіть за сценарієм повномасштабного конфлікту. Ми готові навіть не тільки для проведення повномасштабної оборони, а й до переходу до контрнаступу за окремими напрямками. Планування здійснено ще у квітні. Загальний план і сценарій реагування розроблений з іноземними партнерами”, — заявив Арестович.

Також він додав, що Росія в цьому випадку може зіткнутися з найпотужнішим опором, через те, що за Україну битися будуть не тільки військові.

“Якщо буде повномасштабна війна, я думаю, що, незважаючи на те, що буде з Україною, а буде нелегко, російські збройні сили втратять боєздатність років на п’ять після цього... Крім того, наслідки можуть бути такими, що похитнеться путінський режим, настануть величезні санкції та штрафи, тому що опір чинитимуть не тільки Збройні сили України, а й весь український народ. Це дуже добре відомо. Стріляти будуть з кожного вікна. І в міру просування їх ...опір буде наростати. Так що легкої прогулянки тут не буде... Я не дуже розумію, навіщо це керівництву Російської Федерації. Я, наприклад, набагато більше побоююся економічного тиску з боку Росії, і інших інструментів, які вона може використовувати. Якщо вони наважаться, то це буде кінцем путінського режиму”, — повідомив Арестович.

Нагадаємо

Застосувавши Bayraktar в зоні проведення ООС, Україна не порушила ані Мінських угод, ані додаткових домовленостей. УНН разом з спікером української делегації в ТКГ Олексієм Арестовичем відповідає на основні закиди росіян та деяких іноземців.