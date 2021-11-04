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"Стрелять будут из каждого окна": Арестович рассказал, что будет ждать Россию в случае вторжения

Киев • УНН

 • 46445 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Украина подготовлена к любому сценарию противостояния РФ, в том числе и вооруженного. Об этом в программе “Ток-шоу №1” сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович, передает УНН.

"Стрелять будут из каждого окна": Арестович рассказал, что будет ждать Россию в случае вторжения

Детали

“Если будет полномасштабная война, то будет страшная кровавая баня, и для нас, и для РФ. Я думаю, что сейчас трудно сказать, чем она закончится, но легко не будет никому. У Российской Федерации нет решающего преимущества. В этом случае успех — 50 на 50, и может быть все что угодно. Вооруженные Силы Украины готовы к любому развитию сценария, даже по сценарию полномасштабного конфликта. Мы готовы даже не только для проведения полномасштабной обороны, но и к переходу к контрнаступлению по отдельным направлениям. Планирование осуществлено еще в апреле. Общий план и сценарий реагирования разработан с иностранными партнерами”, — заявил Арестович.

Также он добавил, что Россия в этом случае может столкнуться с мощнейшим сопротивлением, из-за того, что за Украину сражаться будут не только военные.

“Если будет полномасштабная война, я думаю, что, несмотря на то, что будет с Украиной, а будет нелегко, российские вооруженные силы потеряют боеспособность лет на пять после этого. Кроме того, последствия могут быть такими, что пошатнется путинский режим, наступят огромные санкции и штрафы, потому что сопротивление будут оказывать не только Вооруженные Силы Украины, но и весь украинский народ. Это очень хорошо известно. Стрелять будут из каждого окна. И по мере продвижения их .Сопротивление будет нарастать. Так что легкой прогулки здесь не будет. Я не очень понимаю, зачем это руководству Российской Федерации. Я, например, гораздо больше опасаюсь экономического давления со стороны России, и других инструментов, которые она может использовать. Если они решатся, то это будет концом путинского режима”, — сообщил Арестович.

Напомним

Применив Bayraktar в зоне проведения ООС, Украина не нарушила ни Минских соглашений, ни дополнительных договоренностей. УНН вместе со спикером украинской делегации в ТКГ Алексеем Арестовичем отвечает на основные упреки россиян и некоторых иностранцев.

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