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CNN: глава ЦРУ вирушив до Москви, щоб попередити Кремль про контроль ситуації на кордоні України

Київ • УНН

 • 35754 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Президент Сполучених Штатів Джо Байден відправив до Москви главу ЦРУ Білла Бернса, щоб попередити Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням своїх військ біля кордону з Україною, і спробувати визначити, чим керується у своїх діях Росія. Про цеУНН повідомляє з посиланням на CNN.

CNN: глава ЦРУ вирушив до Москви, щоб попередити Кремль про контроль ситуації на кордоні України

Деталі

Зазначається, що поїздка Бернса в Росію відбулася у зв’язку з тим, що США все більше стурбовані нерегулярним переміщенням військ і техніки Росії поблизу північного кордону України.

Як повідомляє CNN, оцінки мотивів Росії всередині Адміністрації президента відрізняються: за інформацією телеканалу, деякі вважають, що Росія може готуватися до вторгнення, в той час як інші припускають, що це всього лише спроба залякати Україну. Також є варіанти, що Росія просто проводить навчання.

Зазначається, що адміністрація Байдена серйозно ставиться до останніх пересувань російських військ, і активізувала свої зусилля з деескалації напруги між Москвою і Києвом.

Джерела повідомили CNN, що після своїх зустрічей в Росії Бернс поговорив по телефону з президентом України Володимиром Зеленським, намагаючись зняти цю напругу.

Крім того, за даними CNN, у четвер до Києва також направили чиновника Держдепартаменту для підтримки цих зусиль.

Контекст

31 жовтня деякі іноземні ЗМІ опублікували інформацію, що Росія відновлює нарощування своїх військ поблизу українського кордону. Новина викликала занепокоєння деяких офіційних осіб у США та Європі.

Повідомлялося, що пересування військ, розпочате в квітні, коли найбільше за останні роки нарощування військ Росією поблизу українського кордону викликало міжнародний резонанс, знову викликало занепокоєння.

Відновлення перекидання російських військ в цей район відбувається на фоні посилення позиції риторики Кремля по відношенню до України: російські чиновники, починаючи з президента Володимира Путіна, в останні місяці роблять заяви, в яких “нападають” на західні зв’язки Києва і навіть піддають сумніву суверенітет України. Путін попередив, що будь-яке розширення військової інфраструктури НАТО на території України є “червоною рисою” для Москви.

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