CNN: глава ЦРУ отправился в Москву, чтобы предупредить Кремль о контроле ситуации на границе Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент Соединенных штатов Джо Байден отправил в Москву главу ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием своих войск у границы с Украиной, и попытаться определить, чем руководствуется в своих действиях Россия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.
Детали
Отмечается, что поездка Бернса в Россию состоялась в связи с тем, что США все больше озабочены нерегулярным перемещением войск и техники России вблизи северной границы Украины.
Как сообщает CNN, оценки мотивов России внутри администрации президента отличаются: по информации телеканала, некоторые считают, что Россия может готовиться ко вторжению, в то время как другие предполагают, что это всего лишь попытка запугать Украину. Также есть варианты, что Россия просто проводит учения.
Отмечается, что администрация Байдена серьезно относится к последним передвижениям российских войск, и активизировала свои усилия по деэскалации напряжения между Москвой и Киевом.
Источники сообщили CNN, что после своих встреч в России Бернс поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, пытаясь снять это напряжение.
Кроме того, по данным CNN, в четверг в Киев также направили чиновника Госдепартамента для поддержки этих усилий.
Контекст
31 октября некоторые иностранные СМИ опубликовали информацию, что Россия возобновляет наращивание своих войск вблизи украинской границы. Новость вызвала беспокойство некоторых официальных лиц в США и Европе.
Сообщалось, что передвижение войск, начатое в апреле, когда наибольшее за последние годы наращивание войск Россией вблизи украинской границы вызвало международный резонанс, снова вызвало беспокойство.
Возобновление переброски российских войск в этот район происходит на фоне усиления позиции риторики Кремля по отношению к Украине: российские чиновники, начиная с президента Владимира Путина, в последние месяцы делают заявления, в которых “нападают” на западные связи Киева и даже подвергают сомнению суверенитет Украины. Путин предупредил, что любое расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Украины является “красной чертой” для Москвы.