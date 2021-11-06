CNN: глава ЦРУ отправился в Москву, чтобы предупредить Кремль о контроле ситуации на границе Украины

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент Соединенных штатов Джо Байден отправил в Москву главу ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием своих войск у границы с Украиной, и попытаться определить, чем руководствуется в своих действиях Россия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.