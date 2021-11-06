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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 40723 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Конгресмен США закликав Байдена поставити Україні зброю через ситуацію на кордоні з РФ

Київ • УНН

 • 27677 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Голова комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США, республіканець Майкл Маккол (від штату Техас) виступив у суботу із закликом до адміністрації президента США Джо Байдена надати додаткову військову допомогу Україні, в тому числі за рахунок постачання озброєнь, через повідомлення ЗМІ про нібито наявне нарощування військової активності Росії біля кордонів з Україною, передає УНН із посиланням на сайт комітету з закордонних справ Палати представників.

Конгресмен США закликав Байдена поставити Україні зброю через ситуацію на кордоні з РФ

Цитата

“Я засуджую дестабілізуюче нарощування військової присутності путінського режиму поблизу України і закликаю адміністрацію Байдена і наших європейських союзників рішуче підтвердити свою беззастережну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України та серйозні санкції, які Росія понесе за подальшу активізацію своєї агресії.

Ба більше, як я попереджав протягом кількох місяців, введення в експлуатацію газопроводу „Північний потік-2“ посилить агресію путінського режиму проти Києва, оскільки Росії більше не буде потрібна газотранспортна система України для експорту газу до Західної Європи. Тому адміністрація Байдена має зараз скасувати небезпечні винятки з критичних санкцій щодо „Північного потоку-2“ і працювати з трансатлантичною спільнотою, щоб запобігти подальшому руху газу трубопроводом”, — заявив Маккол.

Нагадаємо

30 жовтня про стягування російських військових до кордону з Україною повідомила The Washington Post.

Американські і європейські чиновники заявили виданню, що бачать “незвичайні переміщення техніки і військових на західному фланзі Росії” і почали фіксувати це після завершення російсько-білоруських навчань “Захід-2021”, які відбулися з 10 по 15 вересня. У матеріалі наголошується, що пересування військ відбувається на фоні того, що Росія зайняла більш жорстку позицію щодо України, а конфлікт на Донбасі “увійшов в нову стадію”.

31 жовтня видання Politico опублікувало супутникові знімки, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Пентагон уважно стежить за ситуацією в Україні на фоні повідомлень про нове скупчення російських військ на кордоні країни.

Своєю чергою, в Міноборони України повідомили, що станом на початок листопада цього року біля українського кордону та на тимчасово окупованих територіях Російською Федерацією зосереджено угруповання військ загальною чисельністю близько 90-та тисяч осіб. Зокрема, у оборонному відомстві додали, що російських військ біля України стане більше.

Втім, начальник Генерального штабу Збройних сил України Сергій Шаптала заявив, що нарощування російських військ біля кордонів України немає й не було.

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