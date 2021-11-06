Конгрессмен США призвал Байдена поставить Украине оружие из-за ситуации на границе с РФ

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“Я осуждаю дестабилизирующее наращивание военного присутствия путинского режима вблизи Украины и призываю администрацию Байдена и наших европейских союзников решительно подтвердить свою безоговорочную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и серьезные санкции, которые Россия понесет за дальнейшую активизацию своей агрессии.

Более того, как я предупреждал в течение нескольких месяцев, ввод в эксплуатацию газопровода „Северный поток-2“ усилит агрессию путинского режима в отношении Киева, поскольку России больше не будет нужна газотранспортная система Украины для экспорта газа в Западную Европу. Поэтому администрация Байдена должна сейчас отменить опасные исключения из критических санкций в отношении „Северного потока-2“ и работать с трансатлантическим сообществом, чтобы предотвратить дальнейшее движение газа по трубопроводу”, — заявил Маккол.

Напомним

30 октября о стягивании российских военных к границе с Украиной сообщила газета The Washington Post.

Американские и европейские чиновники заявили изданию, что видят “необычные перемещения техники и военных на западном фланге России” и начали фиксировать это после завершения российско-белорусских учений “Запад-2021”, которые состоялись с 10 по 15 сентября. В материале отмечается, что передвижение войск происходит на фоне того, что Россия заняла более жесткую позицию в отношении Украины, а конфликт на Донбассе “вошел в новую стадию”.

31 Октября издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые подтверждают сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Пентагон внимательно следит за ситуацией в Украине на фоне сообщений о новом скопления российских войск на границе страны.

В свою очередь, в Минобороны Украины сообщили, что по состоянию на начало ноября этого года у украинской границы и на временно оккупированных территориях Российской Федерацией сосредоточена группировка войск общей численностью около 90 тысяч человек. В частности, в оборонном ведомстве добавили, что российских войск возле Украины станет больше.

Впрочем, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала заявил, что наращивание российских войск у границ Украины нет и не было.