Конгрессмен США призвал Байдена поставить Украине оружие из-за ситуации на границе с РФ

30 октября о стягивании российских военных к границе с Украиной сообщила газета The Washington Post.
Американские и европейские чиновники заявили изданию, что видят “необычные перемещения техники и военных на западном фланге России” и начали фиксировать это после завершения российско-белорусских учений “Запад-2021”, которые состоялись с 10 по 15 сентября. В материале отмечается, что передвижение войск происходит на фоне того, что Россия заняла более жесткую позицию в отношении Украины, а конфликт на Донбассе “вошел в новую стадию”.
31 Октября издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые подтверждают сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.
Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Пентагон внимательно следит за ситуацией в Украине на фоне сообщений о новом скопления российских войск на границе страны.
В свою очередь, в Минобороны Украины сообщили, что по состоянию на начало ноября этого года у украинской границы и на временно оккупированных территориях Российской Федерацией сосредоточена группировка войск общей численностью около 90 тысяч человек. В частности, в оборонном ведомстве добавили, что российских войск возле Украины станет больше.
Впрочем, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала заявил, что наращивание российских войск у границ Украины нет и не было.