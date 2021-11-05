Не було і немає: у ЗСУ зробили нову заяву щодо нарощення російських військ біля кордонів України
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Нарощування російських військ біля кордонів України немає й не було. Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Сергій Шаптала у програмі “Свобода слова” Савіка Шустера, передає кореспондент УНН.
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“Збройні сили України розвіддані беруть з різних джерел. Після цього проходить аналіз всієї цієї ситуації, після аналізу йде планування та виконання завдання. До цього не було нарощування ніяких зусиль. Коли ми отримали з ЗМІ ці дані, ми також запросили свої засоби розвідки, й це не один орган розвідки, а декілька. Після надання даних нам по цій ситуації ми знову її оцінили й ніякого нарощування зусиль на державному кордоні з Україною не було і немає”, — розповів Шаптала.
Деталі
За його словами, на даний час ситуація навколо України контрольована.
Доповнення
У Міністерстві оборони України повідомляли, що станом на початок листопада цього року біля українського кордону та на тимчасово окупованих територіях Російською Федерацією зосереджено угруповання військ загальною чисельністю близько 90-та тисяч осіб.
Контекст
Наприкінці минулого тижня про стягування російських військових до кордону з Україною повідомила The Washington Post.
Американські і європейські чиновники заявили виданню, що бачать “незвичайні переміщення техніки і військових на західному фланзі Росії” і почали фіксувати це після завершення російсько-білоруських навчань “Захід-2021”, які відбулися з 10 по 15 вересня. У матеріалі наголошується, що пересування військ відбувається на фоні того, що Росія зайняла більш жорстку позицію щодо України, а конфлікт на Донбасі “увійшов в нову стадію”.
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Напередодні видання Politico опублікувало супутникові знімки, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська і військову техніку на кордоні з Україною.
Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що Пентагон уважно стежить за ситуацією в Україні на фоні повідомлень про нове скупчення російських військ на кордоні країни.