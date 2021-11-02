Пентагон слідкує за нарощуванням російських військ біля кордонів України - заява
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Пентагон уважно стежить за ситуацією в Україні на фоні повідомлень про нове скупчення російських військ на кордоні країни. Про це заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі в понеділок, пишеУНН з посиланням на AFP.
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“Нам відомі публічні повідомлення про незвичайні російські військові дії біля України”, — сказав Кірбі.
“Ми збираємося продовжити консультації з союзниками і партнерами з цього питання. Як ми вже говорили раніше, будь-які ескалаційні або агресивні дії будуть викликати велику заклопотаність у Сполучених Штатів”, — додав він.
Деталі
Кірбі сказав, що Вашингтон проконсультується з союзниками і партнерами з приводу повідомлень про нарощування сил Росії.
“Ми продовжуємо підтримувати деескалацію в регіоні і дипломатичне вирішення конфлікту на сході України”, — сказав він.
Контекст
Наприкінці минулого тижня про стягування російських військових до кордону з Україною повідомила The Washington Post.
Американські і європейські чиновники заявили виданню, що бачать “незвичайні переміщення техніки і військових на західному фланзі Росії” і почали фіксувати це після завершення російсько-білоруських навчань “Захід-2021”, які відбулися з 10 по 15 вересня. У матеріалі наголошується, що пересування військ відбувається на фоні того, що Росія зайняла більш жорстку позицію щодо України, а конфлікт на Донбасі “увійшов в нову стадію”.
Напередодні видання Politico опублікувало супутникові знімки, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська і військову техніку на кордоні з Україною.