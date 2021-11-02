Пентагон слідкує за нарощуванням російських військ біля кордонів України - заява

Цитата

“Нам відомі публічні повідомлення про незвичайні російські військові дії біля України”, — сказав Кірбі.

“Ми збираємося продовжити консультації з союзниками і партнерами з цього питання. Як ми вже говорили раніше, будь-які ескалаційні або агресивні дії будуть викликати велику заклопотаність у Сполучених Штатів”, — додав він.

Деталі

Кірбі сказав, що Вашингтон проконсультується з союзниками і партнерами з приводу повідомлень про нарощування сил Росії.

“Ми продовжуємо підтримувати деескалацію в регіоні і дипломатичне вирішення конфлікту на сході України”, — сказав він.

Контекст

Наприкінці минулого тижня про стягування російських військових до кордону з Україною повідомила The Washington Post.

Американські і європейські чиновники заявили виданню, що бачать “незвичайні переміщення техніки і військових на західному фланзі Росії” і почали фіксувати це після завершення російсько-білоруських навчань “Захід-2021”, які відбулися з 10 по 15 вересня. У матеріалі наголошується, що пересування військ відбувається на фоні того, що Росія зайняла більш жорстку позицію щодо України, а конфлікт на Донбасі “увійшов в нову стадію”.

Напередодні видання Politico опублікувало супутникові знімки, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська і військову техніку на кордоні з Україною.