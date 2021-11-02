Пентагон следит за наращиванием российских войск у границ Украины - заявление

Цитата

“Нам известны публичные сообщения о необычных российских военных действиях возле Украины”, — сказал Кирби.

“Мы собираемся продолжить консультации с союзниками и партнерами по этому вопросу... Как мы уже говорили ранее, любые эскалационные или агрессивные действия будут вызывать большую озабоченность у Соединенных Штатов”, — добавил он.

Детали

Кирби сказал, что Вашингтон проконсультируется с союзниками и партнерами по поводу сообщений о наращивании сил России.

“Мы продолжаем поддерживать деэскалацию в регионе и дипломатическое решение конфликта на востоке Украины”, — сказал он.

Контекст

В конце прошлой недели о стягивании российских военных к границе с Украиной сообщила The Washington Post.

Американские и европейские чиновники заявили изданию, что видят “необычные перемещения техники и военных на западном фланге России” и начали фиксировать это после завершения российско-белорусских учений “Запад-2021”, которые состоялись с 10 по 15 сентября. В материале отмечается, что передвижение войск происходит на фоне того, что Россия заняла более жесткую позицию в отношении Украины, а конфликт в Донбассе “вошел в новую стадию”.

Накануне издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые подтверждают сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.