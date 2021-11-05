Не было и нет: в ВСУ сделали новое заявление по наращиванию российских войск у границ Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Наращивания российских войск у границ Украины нет и не было. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала в программе “Свобода слова” Савика Шустера, передает корреспондент УНН.
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“Вооруженные силы Украины разведданные берут из разных источников. После этого проходит анализ всей этой ситуации, после анализа идет планирование и выполнение задания. До этого не было никаких усилий. Когда мы получили из СМИ эти данные, мы также запросили свои средства разведки, и это не один орган разведки, а несколько. После предоставления данных нам по этой ситуации мы снова ее оценили и никакого наращивания усилий на государственной границе с Украиной не было и нет”, — рассказал Шаптала.
Детали
По его словам, сейчас ситуация вокруг Украины контролируемая.
Дополнение
В Министерстве обороны Украины сообщали, что по состоянию на начало ноября этого года возле украинской границы и на временно оккупированных территориях Российской Федерацией сосредоточена группировка войск общей численностью около 90 тысяч человек.
Контекст
В конце прошлой недели о стягивании российских военных к границе с Украиной сообщилаThe Washington Post.
Американские и европейские чиновники заявили изданию, что видят “необычные перемещения техники и военных на западном фланге России” и начали фиксировать это после завершения российско-белорусских учений “Запад-2021”, которые состоялись с 10 по 15 сентября. В материале отмечается, что передвижение войск происходит на фоне того, что Россия заняла более жесткую позицию в отношении Украины, а конфликт на Донбассе “вошел в новую стадию”.
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Накануне издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые подтверждают сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Пентагон внимательно следит за ситуацией в Украине на фоне сообщений о новом скоплении российских войск на границе страны.