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США усилили санкции против сети поставок оружия из Ирана: детали

Киев • УНН

 • 11276 просмотра

США ввели санкции против компаний и граждан Ирана, Китая, ОАЭ за поставки компонентов для дронов. Также выдвинуты уголовные обвинения за сговор с КСИР.

США усилили санкции против сети поставок оружия из Ирана: детали

США вводят новые санкции против иранской сети закупок оружия. Об этом сообщает Министерство финансов Америки, передает УНН.

Детали

По данным Управления контроля за иностранными активами (OFAC), под ограничения попали шесть компаний и двое граждан Ирана, ОАЭ и Китая. Они обеспечивали поставки комплектующих для производства ударных беспилотников Mohajer-6 и других иранских дронов, используемых в региональных конфликтах, а также передаются рф. 

Эти меры являются частью масштабной кампании давления на Тегеран, начатой после подписания президентского меморандума о национальной безопасности в феврале 2025 года. Согласно официальному заявлению, США стремятся ограничить доступ Ирана к современным технологиям, необходимым для производства вооружений, в частности беспилотных летательных аппаратов и ракет. 

Кроме санкций, Министерство юстиции США выдвинуло уголовные обвинения против двух иранских граждан и компании Rah Roshd за сговор с целью поставки американских технологий для Корпуса стражей исламской революции (КСИР). 

Введенные санкции предусматривают блокирование активов указанных лиц и компаний в США, а также запрет на любые финансовые операции с ними. Нарушение этих ограничений может повлечь серьезные юридические последствия как для американских, так и для иностранных организаций, сотрудничающих с подсанкционными структурами. 

Администрация США подчеркивает, что продолжит борьбу с нелегальными сетями поставок оружия, которые способствуют усилению иранского военно-промышленного комплекса и угрожают международной безопасности.

Цены на нефть растут на фоне санкций США против Ирана и переговоров о прекращении огня в Украине24.03.25, 10:25 • 23149 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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