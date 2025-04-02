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США посилили санкції проти мережі постачання зброї з Ірану: деталі

Київ • УНН

 • 11276 перегляди

США ввели санкції проти компаній та громадян Ірану, Китаю, ОАЕ за постачання компонентів для дронів. Також висунуто кримінальні звинувачення за змову з КВІР.

США посилили санкції проти мережі постачання зброї з Ірану: деталі

США запроваджують нові санкції проти іранської мережі закупівель зброї. Про це повідомляє Міністерство фінансів Америки, передає УНН.

Деталі

За даними Управління контролю за іноземними активами (OFAC), під обмеження потрапили шість компаній та двоє громадян Ірану, ОАЕ та Китаю. Вони забезпечували постачання комплектуючих для виробництва ударних безпілотників Mohajer-6 та інших іранських дронів, які використовуються в регіональних конфліктах, а також передаються рф. 

Ці заходи є частиною масштабної кампанії тиску на Тегеран, розпочатої після підписання президентського меморандуму про національну безпеку в лютому 2025 року. Згідно з офіційною заявою, США прагнуть обмежити доступ Ірану до сучасних технологій, необхідних для виробництва озброєнь, зокрема безпілотних літальних апаратів і ракет. 

Окрім санкцій, Міністерство юстиції США висунуло кримінальні звинувачення проти двох іранських громадян та компанії Rah Roshd за змову з метою постачання американських технологій для Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). 

Запроваджені санкції передбачають блокування активів зазначених осіб та компаній у США, а також заборону на будь-які фінансові операції з ними. Порушення цих обмежень може спричинити серйозні юридичні наслідки як для американських, так і для іноземних організацій, що співпрацюють із підсанкційними структурами. 

Адміністрація США наголошує, що продовжить боротьбу з нелегальними мережами постачання зброї, які сприяють посиленню іранського військово-промислового комплексу та загрожують міжнародній безпеці.

Ціни на нафту зростають на тлі санкцій США проти Ірану та переговорів щодо припинення вогню в Україні24.03.25, 10:25 • 23149 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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