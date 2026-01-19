США тайно собирали данные о военных объектах Гренландии, минуя Данию - СМИ

В 2025 году США пытались – минуя обычные каналы в Министерстве иностранных дел, Министерстве обороны и датском военном руководстве – собрать информацию об инфраструктуре, включая критическую военную инфраструктуру, в Гренландии, и таким образом потенциально информацию, которая может быть важной для планирования американского нападения на Гренландию или вторжения в нее. Об этом сообщает Berlingske, информирует УНН.

Детали

Издание ссылается на документы Вооруженных сил и Министерства обороны Дании, которые получило в сильно цензурированной версии из соображений национальной безопасности. Так, в январе 2025 года американский военный дважды, с интервалом в 6 дней, обращался за информацией к датскому военному командованию в Гренландии.

Ранее неизвестные документы датского оборонного ведомства свидетельствуют о том, что Министерство обороны и высшее военное руководство Дании были обеспокоены тем, что США – неофициально и без привлечения Копенгагена – пытались заставить датских коллег в Гренландии передать информацию о военных объектах, портах и авиабазах в Гренландии - говорится в статье.

Указывается, что министерство было – учитывая "стратегический климат" в отношении Гренландии – немедленно проинформировано. Так же поступило все высшее руководство датского оборонного ведомства, включая начальника обороны. Эксперты говорят, что следует ожидать американского шпионажа против Дании и в дальнейшем.

Напомним

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Дания пытается убедить Дональда Трампа отказаться от идеи владения Гренландией.

Пытается снизить напряжение между США и ЕС: Мелони вмешалась в конфликт вокруг Гренландии - СМИ