США тайно собирали данные о военных объектах Гренландии, минуя Данию - СМИ

18 января, 11:31 • 18570 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 34633 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 29265 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 60777 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 92937 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 44014 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 53722 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 58128 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 47352 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 80140 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
публикации
Эксклюзивы
Украина якобы передавала США "искаженную разведывательную информацию"? В ГУР отвергли фейки кремлевских ботоферм18 января, 15:41 • 13584 просмотра
Несколько десятков воздушных объектов вошли в пространство Польши со стороны Беларуси: вероятно, речь идет о контрабанде18 января, 15:54 • 4506 просмотра
СМИ: Трамп жалуется на уязвимость Канады перед Китаем и Россией в Арктике18 января, 16:32 • 4036 просмотра
Генсек НАТО провел телефонный разговор с Трампом по ситуации в Гренландии и Арктике18 января, 17:12 • 3876 просмотра
70-летняя харьковчанка погибла во время катания на тюбинге22:30 • 5016 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 42344 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 80140 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 47912 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 78715 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 107499 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Денис Шмыгаль
Украина
Гренландия
Соединённые Штаты
Дания
Германия
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 16006 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 28778 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 25772 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 23629 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 23000 просмотра
Отопление
Техника
Социальная сеть
Бильд
Шахед-136

США тайно собирали данные о военных объектах Гренландии, минуя Данию - СМИ

Киев • УНН

 • 412 просмотра

В 2025 году США пытались получить информацию о критической военной инфраструктуре Гренландии, минуя датские ведомства. Документы свидетельствуют об обеспокоенности Дании этими действиями, которые могут быть связаны с планами нападения.

США тайно собирали данные о военных объектах Гренландии, минуя Данию - СМИ

В 2025 году США пытались – минуя обычные каналы в Министерстве иностранных дел, Министерстве обороны и датском военном руководстве – собрать информацию об инфраструктуре, включая критическую военную инфраструктуру, в Гренландии, и таким образом потенциально информацию, которая может быть важной для планирования американского нападения на Гренландию или вторжения в нее. Об этом сообщает Berlingske, информирует УНН.

Детали

Издание ссылается на документы Вооруженных сил и Министерства обороны Дании, которые получило в сильно цензурированной версии из соображений национальной безопасности. Так, в январе 2025 года американский военный дважды, с интервалом в 6 дней, обращался за информацией к датскому военному командованию в Гренландии.

Ранее неизвестные документы датского оборонного ведомства свидетельствуют о том, что Министерство обороны и высшее военное руководство Дании были обеспокоены тем, что США – неофициально и без привлечения Копенгагена – пытались заставить датских коллег в Гренландии передать информацию о военных объектах, портах и авиабазах в Гренландии

- говорится в статье.

Указывается, что министерство было – учитывая "стратегический климат" в отношении Гренландии – немедленно проинформировано. Так же поступило все высшее руководство датского оборонного ведомства, включая начальника обороны. Эксперты говорят, что следует ожидать американского шпионажа против Дании и в дальнейшем.

Напомним

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Дания пытается убедить Дональда Трампа отказаться от идеи владения Гренландией.

Пытается снизить напряжение между США и ЕС: Мелони вмешалась в конфликт вокруг Гренландии - СМИ18.01.26, 17:26 • 7572 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Гренландия
Дональд Трамп
Копенгаген
Дания
Соединённые Штаты