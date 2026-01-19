США таємно збирали дані про військові об'єкти Гренландії, оминаючи Данію - ЗМІ

У 2025 році США намагалися – минаючи звичайні канали в Міністерстві закордонних справ, Міністерстві оборони та датському військовому керівництві – зібрати інформацію про інфраструктуру, включаючи критичну військову інфраструктуру, в Гренландії, і таким чином потенційно інформацію, яка може бути важливою для планування американського нападу на Гренландію або вторгнення до неї. Про це повідомляє Berlingske, інформує УНН.

Деталі

Видання посилається на документи Збройних сил та Міністерства оборони Данії, які отримало у сильно цензурованій версії з міркувань національної безпеки. Так, у січні 2025 року американський військовий двічі, з інтервалом у 6 днів, звертався по інформацію до данського військового командування в Гренландії.

Раніше невідомі документи данського оборонного відомства свідчать про те, що Міністерство оборони та вище військове керівництво Данії були стурбовані тим, що США – неофіційно та без залучення Копенгагена – намагалися змусити данських колег у Гренландії передати інформацію про військові об'єкти, порти та авіабази в Гренландії - йдеться у статті.

Вказується, що міністерство було – з огляду на "стратегічний клімат" щодо Гренландії – негайно поінформовано. Так само зробило все вище керівництво данського оборонного відомства, включаючи начальника оборони. Експерти кажуть, що слід очікувати американського шпигунства проти Данії і надалі.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що Данія намагається переконати Дональда Трампа відмовитись від ідеї володіння Гренландією.

