США таємно збирали дані про військові об'єкти Гренландії, оминаючи Данію - ЗМІ

18 січня, 11:31 • 18369 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 33958 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 28747 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 60173 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 92370 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 43847 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 53553 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 58022 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 47268 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 79870 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
У Сумах воду подаватимуть за графіком зі зниженим тиском18 січня, 15:13 • 5798 перегляди
Намагається знизити напругу між США та ЄС: Мелоні втрутилася у конфлікт навколо Гренландії - ЗМІ18 січня, 15:26 • 7276 перегляди
Україна начебто передавала США "спотворену розвідувальну інформацію"? У ГУР відкинули фейки кремлівських ботоферм18 січня, 15:41 • 13173 перегляди
Кілька десятків повітряних об’єктів увійшли в простір Польщі з боку білорусі: ймовірно, йдеться про контрабанду18 січня, 15:54 • 4222 перегляди
70-річна харків'янка загинула під час катання на тюбінгу22:30 • 4656 перегляди
Публікації
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 42124 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 79869 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 47713 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 78529 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 107331 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Денис Шмигаль
Україна
Ґренландія
Сполучені Штати Америки
Данія
Німеччина
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 15914 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 28659 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 25677 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 23543 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 22917 перегляди
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Bild
Шахед-136

США таємно збирали дані про військові об'єкти Гренландії, оминаючи Данію - ЗМІ

Київ • УНН

 • 110 перегляди

У 2025 році США намагалися отримати інформацію про критичну військову інфраструктуру Гренландії, оминаючи данські відомства. Документи свідчать про занепокоєння Данії щодо цих дій, які можуть бути пов'язані з планами нападу.

США таємно збирали дані про військові об'єкти Гренландії, оминаючи Данію - ЗМІ

У 2025 році США намагалися – минаючи звичайні канали в Міністерстві закордонних справ, Міністерстві оборони та датському військовому керівництві – зібрати інформацію про інфраструктуру, включаючи критичну військову інфраструктуру, в Гренландії, і таким чином потенційно інформацію, яка може бути важливою для планування американського нападу на Гренландію або вторгнення до неї. Про це повідомляє Berlingske, інформує УНН.

Деталі

Видання посилається на документи Збройних сил та Міністерства оборони Данії, які отримало у сильно цензурованій версії з міркувань національної безпеки. Так, у січні 2025 року американський військовий двічі, з інтервалом у 6 днів, звертався по інформацію до данського військового командування в Гренландії.

Раніше невідомі документи данського оборонного відомства свідчать про те, що Міністерство оборони та вище військове керівництво Данії були стурбовані тим, що США – неофіційно та без залучення Копенгагена – намагалися змусити данських колег у Гренландії передати інформацію про військові об'єкти, порти та авіабази в Гренландії

- йдеться у статті.

Вказується, що міністерство було – з огляду на "стратегічний клімат" щодо Гренландії – негайно поінформовано. Так само зробило все вище керівництво данського оборонного відомства, включаючи начальника оборони. Експерти кажуть, що слід очікувати американського шпигунства проти Данії і надалі.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що Данія намагається переконати Дональда Трампа відмовитись від ідеї володіння Гренландією.

Намагається знизити напругу між США та ЄС: Мелоні втрутилася у конфлікт навколо Гренландії - ЗМІ18.01.26, 17:26 • 7302 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Ґренландія
Дональд Трамп
Копенгаген
Данія
Сполучені Штати Америки