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США продадут Тайваню запчастей для F-16 и радаров на сумму 385 миллионов долларов

США продадут Тайваню запчастей для F-16 и радаров на сумму 385 миллионов долларов

Киев  •  УНН

 • 6244 просмотра

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Госдеп США согласовал продажу Тайваня запчастей для F16 и радаров на сумму $385 млн. Сделка включает поддержку истребителей и передовое оборудование для мобильных абонентов от General Dynamics.

Государственный департамент США одобрил продажу запчастей для самолетов F-16 и радаров Тайваня на сумму около 385 миллионов долларов, сообщил Пентагон за день до начала важной поездки президента Тайваня Лай Цзин-де Тихим океаном. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Соединенные Штаты обязаны по закону предоставить Тайваню, на который претендует Китай, средства для самообороны, несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений между Вашингтоном и Тайбэем, что вызывает постоянный гнев Пекина.

Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны Пентагона заявило, что сделка включала поставку запасных частей и поддержки на сумму 320 миллионов долларов для истребителей F-16, радаров с активными фазированными антенными решетками и соответствующего оборудования.

По словам Пентагона, Государственный департамент также одобрил потенциальную продажу Тайваня усовершенствованного оборудования для мобильных абонентов и поддержки на сумму около 65 миллионов долларов. Основным подрядчиком продаж на сумму 65 миллионов долларов является General Dynamics.

Министерство обороны Тайваня заявило, что ожидает, что продажи "вступят в силу" в течение месяца и что оборудование поможет поддерживать боеспособность парка F-16 и "создать надежные силы обороны".

"Тайвань и США продолжат укреплять свое партнерство в области безопасности и работать вместе для поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе и Индо-Тихоокеанском регионе", 

- говорится в заявлении.

Дополнение

В прошлом месяце Соединенные Штаты объявили о потенциальной продаже оружия Тайваню на сумму 2 миллиарда долларов, включая первую поставку на остров усовершенствованной системы противовоздушной обороны, которая прошла боевые испытания в Украине.

Лай отправляется на Гавайи в субботу, что официально является остановкой на Маршалловы Острова, Тувалу и Палау, три из 12 стран, которые еще не имеют официальных дипломатических отношений с Тайбэем. Он также остановится на Гуаме.

На Гавайях и Гуаме расположены крупные военные базы США.

Напомним

Тайвань планирует обсудить усиление своей обороноспособности с будущей администрацией Трампа. Правительство рассматривает возможность масштабного контракта на закупку американского оружия на фоне угроз со стороны Китая.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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