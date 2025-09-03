$41.360.01
14:02
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
13:52
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
12:08
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
11:49
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
10:05
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
09:24
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
3 сентября, 06:00
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
США поддержали предоставление Украине 10 систем Patriot, но это медленный процесс – Зеленский

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Президент Зеленский заявил о переговорах с США относительно 10 дополнительных систем Patriot. США поддержали запрос, но процесс поставки является медленным.

США поддержали предоставление Украине 10 систем Patriot, но это медленный процесс – Зеленский

Украина говорила с США о предоставлении дополнительных 10 систем Patriot. Вашингтон поддержал, но это действительно медленный процесс. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает УНН.

Нам нужны США на нашей стороне на этом очень важном этапе войны. Есть политическая поддержка, есть двухпартийная поддержка от США. Системы Patriot есть только в США. Есть, конечно, у наших европейских партнеров, но ракеты и наибольшие поставки находятся в США. Нам нужна эта поддержка. Плюс президент (Трамп – ред.) поддержал программу PURL. Этого недостаточно, но это то, что у нас есть. Мы говорили о 10 дополнительных системах Patriot, мы говорили с производственными мощностями, США это поддержали. Это действительно определенный медленный процесс, определенные решения действительно медленные 

- сказал Зеленский.

Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский03.09.25, 16:52 • 3528 просмотров

Дополнение

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки одобрил возможную поставку Украине оборудования (запчастей) для систем ПВО Patriot на 179,1 млн долларов.

США согласовали продажу Украине оборудования на более чем $300 млн в поддержку Patriot и Starlink.

Анна Мурашко

