США поддержали предоставление Украине 10 систем Patriot, но это медленный процесс – Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил о переговорах с США относительно 10 дополнительных систем Patriot. США поддержали запрос, но процесс поставки является медленным.
Украина говорила с США о предоставлении дополнительных 10 систем Patriot. Вашингтон поддержал, но это действительно медленный процесс. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает УНН.
Нам нужны США на нашей стороне на этом очень важном этапе войны. Есть политическая поддержка, есть двухпартийная поддержка от США. Системы Patriot есть только в США. Есть, конечно, у наших европейских партнеров, но ракеты и наибольшие поставки находятся в США. Нам нужна эта поддержка. Плюс президент (Трамп – ред.) поддержал программу PURL. Этого недостаточно, но это то, что у нас есть. Мы говорили о 10 дополнительных системах Patriot, мы говорили с производственными мощностями, США это поддержали. Это действительно определенный медленный процесс, определенные решения действительно медленные
Дополнение
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки одобрил возможную поставку Украине оборудования (запчастей) для систем ПВО Patriot на 179,1 млн долларов.
США согласовали продажу Украине оборудования на более чем $300 млн в поддержку Patriot и Starlink.