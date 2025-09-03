США поддержали предоставление Украине 10 систем Patriot, но это медленный процесс – Зеленский

Украина говорила с США о предоставлении дополнительных 10 систем Patriot. Вашингтон поддержал, но это действительно медленный процесс. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает УНН.

Нам нужны США на нашей стороне на этом очень важном этапе войны. Есть политическая поддержка, есть двухпартийная поддержка от США. Системы Patriot есть только в США. Есть, конечно, у наших европейских партнеров, но ракеты и наибольшие поставки находятся в США. Нам нужна эта поддержка. Плюс президент (Трамп – ред.) поддержал программу PURL. Этого недостаточно, но это то, что у нас есть. Мы говорили о 10 дополнительных системах Patriot, мы говорили с производственными мощностями, США это поддержали. Это действительно определенный медленный процесс, определенные решения действительно медленные - сказал Зеленский.

Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский

Дополнение

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки одобрил возможную поставку Украине оборудования (запчастей) для систем ПВО Patriot на 179,1 млн долларов.

США согласовали продажу Украине оборудования на более чем $300 млн в поддержку Patriot и Starlink.