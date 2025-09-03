США підтримали надання Україні 10 систем Patriot, але це повільний процес – Зеленський

Україна говорила з США про надання додаткових 10 систем Patriot. Вашингтон підтримав, але це дійсно повільний процес. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен, передає УНН.

Нам потрібні США на нашій стороні у цей дуже важливий етап війни. Є політична підтримка, є двопартійна підтримка від США. Системи Patriot є лише в США. Є звичайно в наших європейських партнерів, але ракети й найбільше постачання знаходиться в США. Нам потрібна ця підтримка. Плюс президент (Трамп – ред.) підтримав програму PURL. Це не достатньо, Але це те, що в нас є. Ми говорили про 10 додаткових ще систем Patriot, ми говорили з виробничими потужностями, США це підтримали. Це дійсно певний повільний процес, певні рішення дійсно повільні - сказав Зеленський.

Доповнення

Державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив можливу поставку Україні обладнання (запчастин) для систем ППО Patriot на 179,1 млн доларів.

США погодили продаж Україні обладнання на понад $300 млн на підтримку Patriot та Starlink.