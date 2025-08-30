Шмигаль: США погодили продаж Україні обладнання на $300 млн на підтримку Patriot та Starlink
Київ • УНН
Держдеп США схвалив продаж обладнання для підтримки систем Patriot на $179,1 млн та послуг Starlink на $150 млн. Це посилить протиповітряну оборону та зв'язок України.
США погодили продаж Україні обладнання на понад $300 млн на підтримку Patriot та Starlink, повідомив у суботу міністр оборони Денис Шмигаль у Telegram, пише УНН.
США погодили продаж обладнання Україні на більш ніж $300 млн для підтримки систем Patriot та закупівлю і обслуговування Starlink
З його слів, Держдеп США схвалив продаж обладнання для підтримки системи протиповітряної оборони Patriot та супутнього обладнання для України на суму $179,1 млн.
Держдеп США схвалив можливий продаж Україні обладнання для систем Patriot на $179,1 млн30.08.25, 02:50 • 2354 перегляди
"Системи ППО Patriot є життєво важливими для України. Вони захищають наших людей, наші міста та критичну інфраструктуру від безперервних російських повітряних атак", - вказав міністр оборони.
"Крім того, Держдеп США схвалив продаж послуг супутникового зв’язку та обладнання Starlink на орієнтовну суму $150 млн", - зазначив Шмигаль.
Він висловив вдячність американським партнерам за підтримку.
Держдеп США схвалив продаж Україні понад трьох тисяч крилатих ракет ERAM29.08.25, 00:22 • 2732 перегляди