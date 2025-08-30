$41.260.00
Шмигаль: США погодили продаж Україні обладнання на $300 млн на підтримку Patriot та Starlink

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Держдеп США схвалив продаж обладнання для підтримки систем Patriot на $179,1 млн та послуг Starlink на $150 млн. Це посилить протиповітряну оборону та зв'язок України.

Шмигаль: США погодили продаж Україні обладнання на $300 млн на підтримку Patriot та Starlink

США погодили продаж Україні обладнання на понад $300 млн на підтримку Patriot та Starlink, повідомив у суботу міністр оборони Денис Шмигаль у Telegram, пише УНН.

США погодили продаж обладнання Україні на більш ніж $300 млн для підтримки систем Patriot та закупівлю і обслуговування Starlink

- повідомив Шмигаль.

З його слів, Держдеп США схвалив продаж обладнання для підтримки системи протиповітряної оборони Patriot та супутнього обладнання для України на суму $179,1 млн.

Держдеп США схвалив можливий продаж Україні обладнання для систем Patriot на $179,1 млн30.08.25, 02:50 • 2354 перегляди

"Системи ППО Patriot є життєво важливими для України. Вони захищають наших людей, наші міста та критичну інфраструктуру від безперервних російських повітряних атак", - вказав міністр оборони.

"Крім того, Держдеп США схвалив продаж послуг супутникового зв’язку та обладнання Starlink на орієнтовну суму $150 млн", - зазначив Шмигаль.

Він висловив вдячність американським партнерам за підтримку.

Держдеп США схвалив продаж Україні понад трьох тисяч крилатих ракет ERAM29.08.25, 00:22 • 2732 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Starlink
Державний департамент США
MIM-104 Patriot
Сполучені Штати Америки
Україна
Денис Шмигаль