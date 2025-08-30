$41.260.00
Шмыгаль: США согласовали продажу Украине оборудования на $300 млн в поддержку Patriot и Starlink

Киев • УНН

 • 386 просмотра

Госдеп США одобрил продажу оборудования для поддержки систем Patriot на $179,1 млн и услуг Starlink на $150 млн. Это усилит противовоздушную оборону и связь Украины.

Шмыгаль: США согласовали продажу Украине оборудования на $300 млн в поддержку Patriot и Starlink

США согласовали продажу Украине оборудования на более чем $300 млн в поддержку Patriot и Starlink, сообщил в субботу министр обороны Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.

США согласовали продажу оборудования Украине на более чем $300 млн для поддержки систем Patriot и закупку и обслуживание Starlink

- сообщил Шмыгаль.

По его словам, Госдеп США одобрил продажу оборудования для поддержки системы противовоздушной обороны Patriot и сопутствующего оборудования для Украины на сумму $179,1 млн.

Госдеп США одобрил возможную продажу Украине оборудования для систем Patriot на $179,1 млн30.08.25, 02:50 • 2370 просмотров

"Системы ПВО Patriot жизненно важны для Украины. Они защищают наших людей, наши города и критическую инфраструктуру от непрерывных российских воздушных атак", - указал министр обороны.

"Кроме того, Госдеп США одобрил продажу услуг спутниковой связи и оборудования Starlink на ориентировочную сумму $150 млн", - отметил Шмыгаль.

Он выразил благодарность американским партнерам за поддержку.

Госдеп США одобрил продажу Украине более трех тысяч крылатых ракет ERAM29.08.25, 00:22 • 2736 просмотров

Юлия Шрамко

