Шмыгаль: США согласовали продажу Украине оборудования на $300 млн в поддержку Patriot и Starlink
Киев • УНН
Госдеп США одобрил продажу оборудования для поддержки систем Patriot на $179,1 млн и услуг Starlink на $150 млн. Это усилит противовоздушную оборону и связь Украины.
США согласовали продажу Украине оборудования на более чем $300 млн в поддержку Patriot и Starlink, сообщил в субботу министр обороны Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.
США согласовали продажу оборудования Украине на более чем $300 млн для поддержки систем Patriot и закупку и обслуживание Starlink
По его словам, Госдеп США одобрил продажу оборудования для поддержки системы противовоздушной обороны Patriot и сопутствующего оборудования для Украины на сумму $179,1 млн.
"Системы ПВО Patriot жизненно важны для Украины. Они защищают наших людей, наши города и критическую инфраструктуру от непрерывных российских воздушных атак", - указал министр обороны.
"Кроме того, Госдеп США одобрил продажу услуг спутниковой связи и оборудования Starlink на ориентировочную сумму $150 млн", - отметил Шмыгаль.
Он выразил благодарность американским партнерам за поддержку.
