США отменяют лицензию нефтяной компании Chevron на работу в Венесуэле
Киев • УНН
Администрация Трампа отменили лицензию Chevron на деятельность в Венесуэле из-за отсутствия прогресса в реформах. Компания должна прекратить экспорт нефти и все операции до 3 апреля.
Администрация Дональда Трампа объявила о отмене лицензии, которая позволяла американской нефтяной компании Chevron продолжать свою деятельность в Венесуэле, в частности экспорт ее нефти. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Это решение стало следствием обвинений Вашингтона в адрес президента Николаса Мадуро, который, по утверждениям США, не достиг значительного прогресса в выборах и решении проблем с возвращением мигрантов.
В предыдущие годы Вашингтон позволял некоторым компаниям, в частности Chevron, осуществлять ограниченную деятельность в Венесуэле, несмотря на санкции, введенные в 2019 году, касающиеся энергетического сектора страны. Это позволяло компании, в частности, восстановить экспорт венесуэльской нефти в США, Европу и Индию. Однако после изменений в политической ситуации в Соединенных Штатах было решено прекратить эти исключения.
Обновленная лицензия, опубликованная Министерством финансов США, требует от Chevron завершить свою деятельность в Венесуэле до 3 апреля этого года. Согласно документам, компания должна прекратить экспорт и все другие операции в стране. Представители Chevron заявили, что готовы выполнить эти требования.
Решение вызвало реакцию со стороны Венесуэлы. Вице-президент страны Делси Родригес отметила, что прекращение действия лицензии нанесет ущерб США, в частности из-за потенциального роста цен на бензин и повышенного риска для американских инвестиций за границей.
Мадуро, на которого возлагаются основные обвинения, продолжает настаивать на том, что санкции против Венесуэлы являются незаконными и создают экономический кризис в стране. В то же время выборы, которые поддержал правительство Венесуэлы, были отвергнуты оппозицией и международными наблюдателями как непрозрачные.
Администрация Трампа отменила защищенную защиту для 600 тысяч венесуэльцев29.01.25, 14:53 • 23725 просмотров