США скасовують ліцензію нафтовій компанії Chevron на роботу у Венесуелі

Адміністрація Дональда Трампа оголосила про скасування ліцензії, що дозволяла американській нафтовій компанії Chevron продовжувати свою діяльність у Венесуелі, зокрема експорт її нафти. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Це рішення стало наслідком звинувачень Вашингтону на адресу президента Ніколаса Мадуро, який, за твердженнями США, не досяг значного прогресу у виборчих реформах і вирішенні проблем з поверненням мігрантів.

У попередні роки Вашингтон дозволяв деяким компаніям, зокрема Chevron, здійснювати обмежену діяльність у Венесуелі, незважаючи на санкції, запроваджені в 2019 році, що стосуються енергетичного сектору країни. Це дозволяло компанії, зокрема, відновити експорт венесуельської нафти в США, Європу та Індію. Однак після змін у політичній ситуації в Сполучених Штатах було вирішено припинити ці винятки.

Оновлена ліцензія, опублікована Міністерством фінансів США, вимагає від Chevron завершити свою діяльність у Венесуелі до 3 квітня цього року. Згідно з документами, компанія має припинити експорт і всі інші операції в країні. Представники Chevron заявили, що готові виконати ці вимоги.

Рішення викликало реакцію з боку Венесуели. Віце-президент країни Делсі Родрігес зазначила, що припинення дії ліцензії завдасть шкоди США, зокрема через потенційне зростання цін на бензин і підвищений ризик для американських інвестицій за кордоном.

Мадуро, на якого покладаються основні обвинувачення, продовжує наполягати на тому, що санкції проти Венесуели є незаконними і створюють економічну кризу в країні. Водночас, вибори, які підтримав уряд Венесуели, були відкинуті опозицією та міжнародними спостерігачами як непрозорі.

Адміністрація Трампа скасувала захищений захист для 600 тисяч венесуельців