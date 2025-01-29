Адміністрація Трампа скасувала захищений захист для 600 тисяч венесуельців

Експрезидент Джо Байден продовжив захищений статус для сотень тисяч венесуельців у США, але нова адміністрація відповідний механізм скасувала.

Пише УНН із посиланням на AFP та New York Times.

Адміністрація президента США Дональда Трампа скасувала надання захищеного статусу тисячам венесуельців.

Статус "тимчасового захисту", яким користуються понад 600 000 венесуельців, було скасовано, незважаючи на рішення колишнього президента Джо Байдена про його продовження за кілька днів до інавгурації Дональда Трампа.

Довідка

Джо Байден продовжив схему тимчасового захисту на 18 місяців на підставі "надзвичайної гуманітарної ситуації", в якій опинилася Венесуела за режиму Ніколаса Мадуро. Але після повернення до Білого дому 20 січня Дональд Трамп оголосив про запуск "найбільшої програми депортації в американській історії".

Доповнення

Тимчасовий захищений статус надається в Сполучених Штатах іноземним громадянам, які не можуть безпечно повернутися до своїх країн через війну, стихійні лиха чи інші "надзвичайні" обставини.

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