Администрация Трампа отменила защищенную защиту для 600 тысяч венесуэльцев
Киев • УНН
Администрация Трампа отменила статус временной защиты для более 600 тысяч венесуэльцев в США. Это произошло несмотря на то, что Байден продлил этот статус на 18 месяцев из-за гуманитарного кризиса в Венесуэле.
Экс-президент Джо Байден продлил защищенный статус для сотен тысяч венесуэльцев в США, но новая администрация соответствующий механизм отменила.
Пишет УНН со ссылкой на AFP и New York Times.
Администрация президента США Дональда Трампа отменила предоставление защищенного статуса тысячам венесуэльцев.
Статус «временной защиты», которым пользуются более 600 000 венесуэльцев, был отменен, несмотря на решение бывшего президента Джо Байдена о его продлении за несколько дней до инаугурации Дональда Трампа.
Справка
Джо Байден продлил схему временной защиты на 18 месяцев на основании «чрезвычайной гуманитарной ситуации», в которой оказалась Венесуэла при режиме Николаса Мадуро. Но после возвращения в Белый дом 20 января Дональд Трамп объявил о запуске «крупнейшей программы депортации в американской истории».
Дополнение
Временный защищенный статус предоставляется в Соединенных Штатах иностранным гражданам, которые не могут безопасно вернуться в свои страны из-за войны, стихийных бедствий или других «чрезвычайных» обстоятельств.
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