США объявили о новых санкциях против рф: направлены на разрушение глобальной сети криптовалют

Чтобы противостоять уклонению от российских санкций и отмыванию денег, США сегодня приняли меры, чтобы разрушить глобальную сеть криптовалют, в координации с международными партнерами, о чем объявил президент США Джо Байден, пишет УНН со ссылкой на обнародованное Белым домом заявление.

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"Для противодействия уклонению от российских санкций и отмыванию денег Министерство юстиции, Министерство финансов и Секретная служба США сегодня сегодня приняли меры, чтобы разрушить глобальную сеть криптовалют в координации с международными партнерами. Соединенные Штаты продолжат повышать цену для россии за ее войну в Украине и лишать российскую оборонно-промышленную базу ресурсов", - говорится в заявлении Байдена.

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