США оголосили про нові санкції проти рф: спрямовані на руйнацію глобальної мережі криптовалют
Київ • УНН
США вживають заходів для руйнування глобальної мережі криптовалют у координації з міжнародними партнерами. Мета - протистояти ухиленню від російських санкцій і відмиванню грошей, а також позбавити оборонну базу рф ресурсів.
Щоб протистояти ухиленню від російських санкцій і відмиванню грошей, США сьогодні вжили заходів, щоб зруйнувати глобальну мережу криптовалют, у координації з міжнародними партнерами, про що оголосив президент США Джо Байден, пише УНН з посиланням на оприлюднену Білим домом заяву.
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"Для протидії ухилянню від російських санкцій та відмиванню грошей Міністерство юстиції, Міністерство фінансів та Секретна служба США сьогодні сьогодні вжили заходів, щоб зруйнувати глобальну мережу криптовалют у координації з міжнародними партнерами. Сполучені Штати продовжать підвищувати ціну для росії за її війну в Україні та позбавляти російську оборонно-промислову базу ресурсів", - ідеться у заяві Байдена.
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