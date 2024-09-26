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США оголосили про нові санкції проти рф: спрямовані на руйнацію глобальної мережі криптовалют

США оголосили про нові санкції проти рф: спрямовані на руйнацію глобальної мережі криптовалют

Київ • УНН

 • 15681 перегляди

США вживають заходів для руйнування глобальної мережі криптовалют у координації з міжнародними партнерами. Мета - протистояти ухиленню від російських санкцій і відмиванню грошей, а також позбавити оборонну базу рф ресурсів.

Щоб протистояти ухиленню від російських санкцій і відмиванню грошей, США сьогодні вжили заходів, щоб зруйнувати глобальну мережу криптовалют, у координації з міжнародними партнерами, про що оголосив президент США Джо Байден, пише УНН з посиланням на оприлюднену Білим домом заяву.  

Деталі

"Для протидії ухилянню від російських санкцій та відмиванню грошей Міністерство юстиції, Міністерство фінансів та Секретна служба США сьогодні сьогодні вжили заходів, щоб зруйнувати глобальну мережу криптовалют у координації з міжнародними партнерами. Сполучені Штати продовжать підвищувати ціну для росії за її війну в Україні та позбавляти російську оборонно-промислову базу ресурсів", - ідеться у заяві Байдена.

Байден оголосив новий пакет допомоги Україні на майже 8 мільярдів доларів: що туди входить26.09.24, 13:15 • 17845 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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