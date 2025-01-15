США объявили новый санкционный пакет: под ограничениями почти 100 субъектов, связанных с военной машиной рф
Киев • УНН
США ввели санкции против почти 100 субъектов, связанных с военной машиной рф. Под ограничения попали банки, оборонные предприятия, иностранные компании и отдельные лица.
Сегодня Соединенные Штаты объявили новый санкционный пакет, направленный на усиление давления на рф из-за ее агрессии и нарушения международного права. Об этом сообщил председатель ОП Андрей Ермак, передает УНН.
Детали
В санкционный список вошли ключевые предприятия, компании, иностранные партнеры и отдельные лица, причастные к поддержке военной машины рф, финансовым махинациям и нарушению санкционных режимов, почти 100 субъектов.
Например, под санкции попали банки, связанные с обходом ограничений. В частности, среди них Keremet Bank, финансовое учреждение в Кыргызстане, которое сотрудничало с российскими официальными лицами для обхода санкций.
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Также под ограничения попали:
- ФГУП «Запорожская Атомная Электростанция» и ее генеральный директор В. Исаев - структура, созданная для незаконного управления оккупированной ЗАЭС.
- Две дочерние компании «Росатома»: НПО «Центротех» и ФГУП «Горно-химический комбинат».
- Более 25 российских оборонных предприятий, таких как Серовский механический завод, ННПО имени М.В. Фрунзе, Саранский приборостроительный завод.
- Иностранные компании из Китая, Турции, ОАЭ и Малайзии, которые поставляли миллионные партии товаров российским подсанкционным предприятиям.
- Почти 30 российских компаний, занимающихся закупкой и дистрибуцией подсанкционных товаров, в частности для производства дронов ZALA.
- Викторов, адвокат, который способствовал сокрытию активов Ротенбергов через международные инвестиции, и связанные с ним компании, включая управляющую компанию Evocorp.
- Козлов, охранник и бенефициар части компаний Бориса Ротенберга.
- Около 25 металлургических предприятий рф, в частности Каменск-Уральский металлургический завод, Терра Сталь Групп и компании группы Керамакс.
- Турецкая судостроительная верфь KUZEY STAR SHIPYARD, которая построила плавучий док для обслуживания атомных ледоколов рф.
«Санкции направлены на подрыв финансовых и технологических возможностей рф для ведения войны и обхода существующих ограничений», - резюмировал глава ОП.
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