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США объявили новый санкционный пакет: под ограничениями почти 100 субъектов, связанных с военной машиной рф

США объявили новый санкционный пакет: под ограничениями почти 100 субъектов, связанных с военной машиной рф

Киев  •  УНН

 • 12617 просмотра

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США ввели санкции против почти 100 субъектов, связанных с военной машиной рф. Под ограничения попали банки, оборонные предприятия, иностранные компании и отдельные лица.

Сегодня Соединенные Штаты объявили новый санкционный пакет, направленный на усиление давления на рф из-за ее агрессии и нарушения международного права. Об этом сообщил председатель ОП Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

В санкционный список вошли ключевые предприятия, компании, иностранные партнеры и отдельные лица, причастные к поддержке военной машины рф, финансовым махинациям и нарушению санкционных режимов, почти 100 субъектов.

Например, под санкции попали банки, связанные с обходом ограничений. В частности, среди них Keremet Bank, финансовое учреждение в Кыргызстане, которое сотрудничало с российскими официальными лицами для обхода санкций.

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Также под ограничения попали:

- ФГУП «Запорожская Атомная Электростанция» и ее генеральный директор В. Исаев - структура, созданная для незаконного управления оккупированной ЗАЭС.

- Две дочерние компании «Росатома»: НПО «Центротех» и ФГУП «Горно-химический комбинат».

- Более 25 российских оборонных предприятий, таких как Серовский механический завод, ННПО имени М.В. Фрунзе, Саранский приборостроительный завод.

- Иностранные компании из Китая, Турции, ОАЭ и Малайзии, которые поставляли миллионные партии товаров российским подсанкционным предприятиям.

- Почти 30 российских компаний, занимающихся закупкой и дистрибуцией подсанкционных товаров, в частности для производства дронов ZALA.

- Викторов, адвокат, который способствовал сокрытию активов Ротенбергов через международные инвестиции, и связанные с ним компании, включая управляющую компанию Evocorp.

- Козлов, охранник и бенефициар части компаний Бориса Ротенберга.

- Около 25 металлургических предприятий рф, в частности Каменск-Уральский металлургический завод, Терра Сталь Групп и компании группы Керамакс.

- Турецкая судостроительная верфь KUZEY STAR SHIPYARD, которая построила плавучий док для обслуживания атомных ледоколов рф.

«Санкции направлены на подрыв финансовых и технологических возможностей рф для ведения войны и обхода существующих ограничений», - резюмировал глава ОП.

Введение санкции США против крупнейших нефтяных компаний рф: детали 10.01.25, 18:46 • 32347 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаЭкономикаполитика
malaiziyaМалайзия
zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция
kirgizstanКыргызстан
obedinennie-arabskie-emiratiОбъединенные Арабские Эмираты
kitaiКитай
turtsiyaТурция
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

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