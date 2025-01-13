Зеленский ввел санкции против финсектора рф: под ограничениями 140 различных субъектов
Киев • УНН
Президент Украины подписал указ о санкциях против 140 субъектов финансового сектора россии. Также готовится законопроект об уголовной ответственности за обход санкций.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против финансового сектора россии, передает УНН.
Подписал сегодня документы по санкциям. Указ о введении санкций против финансового сектора россии. 140 различных субъектов. Будем и дальше работать с партнерами, чтобы согласовать наше давление
Добавим
Второй документ, по его словам, законопроект об уголовной ответственности за попытки обойти санкции, и это во многом продолжение международной практики отношения к санкциям.
"Все мы понимаем: чем больше давления на агрессора, тем ближе мир. Санкции - это один из самых эффективных инструментов справедливого давления на россию и всех, кто с ней связан или работает на войну. Этот законопроект будет внесен в Верховную Раду Украины", - резюмировал Зеленский.
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