Зеленський запровадив санкції проти фінсектору рф: під обмеженнями 140 різних суб’єктів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти фінансового сектору росії, передає УНН.

Підписав сьогодні документи щодо санкцій. Указ про запровадження санкцій проти фінансового сектору Росії. 140 різних суб’єктів. Будемо й надалі працювати з партнерами, щоб узгодити наш тиск - повідомив Зеленський.

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Другий документ, за його словами, законопроєкт про кримінальну відповідальність за спроби обійти санкції, і це багато в чому продовження міжнародної практики ставлення до санкцій.

"Усі ми розуміємо: що більше тиску на агресора, то ближче мир. Санкції – це один із найбільш ефективних інструментів справедливого тиску на росію й усіх, хто з нею пов’язаний або працює на війну. Цей законопроєкт буде внесений до Верховної Ради України", - резюмував Зеленський.

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