США не продлили разрешение на покупку российской нефти, несмотря на дефицит из-за войны с Ираном — СМИ

Администрация Трампа не продлила срок действия исключения из санкций, что способствовало увеличению продаж российской нефти, даже несмотря на то, что война с Ираном усиливает опасения относительно мировых поставок нефти и роста цен на топливо, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Издание отмечает, что истечение срока действия фактически на данный момент завершает короткий период, в течение которого администрация Трампа ослабила санкции в отношении некоторых видов российской нефти, разрешив закупки, которые иначе были бы запрещены. Администрация Трампа разрешила первое исключение в марте, а второе — после истечения срока действия первого в апреле, — оба касались только части российской нефти, которая уже загружена на танкеры.

Эти исключения вызвали споры, особенно среди европейских союзников, которые считают санкции необходимыми для того, чтобы лишить россию доходов от нефти и финансирования войны москвы в Украине. Критики утверждают, что ослабление санкций способствовало обогащению москвы — даже несмотря на то, что оно ограничивалось только морской нефтью, особенно на фоне резкого роста цен на нефть.

Однако некоторые страны, включая Индию и Индонезию, лоббировали администрацию Трампа за продление срока действия исключений из санкций, поскольку война с Ираном и почти полное закрытие Ормузского пролива ежедневно лишают мировые рынки миллионов баррелей нефти.

Администрация Трампа также изменила свою позицию по этому вопросу, откликнувшись на просьбы стран, сильно зависящих от импорта нефти. Министр финансов Скотт Бессент в апреле сначала заявил, что США не будут продлевать отмену санкций, позволяющую закупки части российской нефти, но через два дня выдал новое разрешение.

Он заявил сенатской комиссии, что это изменение произошло после того, как "более 10 самых уязвимых и бедных стран с точки зрения энергоснабжения" обратились к ней с просьбой о продлении. Бессент назвал предыдущие шаги необходимыми для обеспечения стабильности на мировых энергетических рынках на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Как и в апреле, лоббирование со стороны азиатских союзников и усиление напряженности на нефтяном рынке могут побудить администрацию выдать новое разрешение позже.

Администрация на данный момент не продлила срок действия отдельного временного разрешения, позволяющего закупать часть иранской нефти.

Издание отмечает, что цена на нефть марки Brent резко выросла с начала войны с Ираном, что привело к росту цен на бензин, дизельное топливо и другие продукты, производимые из нее. Перебои в поставках, связанные с Ормузским проливом, также заставили некоторых покупателей, в частности США, искать новые партии груза.

Правительство США предприняло ряд других шагов для смягчения последствий энергетического шока, который Международное энергетическое агентство назвало крупнейшим сбоем в поставках в истории нефтяного рынка. Администрация Трампа разрешает иностранным судам перевозить сырую нефть и другие товары между американскими портами до середины августа. Она также временно отменила некоторые внутренние требования к топливу.