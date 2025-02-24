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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США пока не хотят предоставлять гарантии безопасности Украине в обмен на ресурсную сделку - CNN

США пока не хотят предоставлять гарантии безопасности Украине в обмен на ресурсную сделку - CNN

Киев  •  УНН

 • 10828 просмотра

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Киев доработал проект ресурсного соглашения с США, сделав условия «приемлемыми». Вашингтон противится включению гарантий безопасности в документ о доступе к украинским полезным ископаемым.

По словам украинского источника CNN, официальный Киев доработал проект ресурсного соглашения между США и Украиной, сделав "все возможное" в соответствии с целью организации "приемлемых условий". Но согласно информации источника, Вашингтон сопротивляется в вопросе "включения гарантий безопасности". Передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Наиболее проблемные пункты уже изъяты из проекта, но американская сторона очень сильно сопротивляется включению в документ гарантий безопасности

- соответствующую информацию получил CNN от одного из своих источников, знакомого с ходом переговоров между Киевом и Вашингтоном. 

Доработанный проект украинско-американского соглашения о ресурсах был представлен в Вашингтоне. По словам украинского источника, с украинской стороны - все готово.

Мы доработали проект. Мы сделали все возможное, чтобы сделать условия приемлемыми. Как следствие, это рамочное соглашение о том, как создать фонд восстановления Украины. Предусмотрено отдельное соглашение о том, как это будет работать". 

Согласно уточнению, проект соглашения сосредотачивается на создании фонда реконструкции Украины. Впрочем остаются проблемные технические детали. Среди них - гарантии безопасности для Украины. Этот вопрос остается для дальнейшего обсуждения, сообщил украинский источник, знакомый с ходом переговоров.

Справка

США пытаются получить доступ к ресурсу полезных ископаемых в Украине. Администрация президента США Дональда Трампа предложила Украине предоставить им 50% редкоземельных минералов Украины. Президент Украины отказался подписывать документ о передаче США 50% украинских минеральных ресурсов из-за отсутствия гарантий безопасности.

Украина направила США новый проект соглашения о преференциальном доступе к природным ресурсам. Советник США по нацбезопасности Майкл Волц заявил о подписании соглашения "в очень короткий срок".

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Экономикаполитика
donald-trampДональд Трамп
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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