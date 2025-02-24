США пока не хотят предоставлять гарантии безопасности Украине в обмен на ресурсную сделку - CNN

По словам украинского источника CNN, официальный Киев доработал проект ресурсного соглашения между США и Украиной, сделав "все возможное" в соответствии с целью организации "приемлемых условий". Но согласно информации источника, Вашингтон сопротивляется в вопросе "включения гарантий безопасности". Передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

- соответствующую информацию получил CNN от одного из своих источников, знакомого с ходом переговоров между Киевом и Вашингтоном.

Наиболее проблемные пункты уже изъяты из проекта, но американская сторона очень сильно сопротивляется включению в документ гарантий безопасности

Доработанный проект украинско-американского соглашения о ресурсах был представлен в Вашингтоне. По словам украинского источника, с украинской стороны - все готово.

Мы доработали проект. Мы сделали все возможное, чтобы сделать условия приемлемыми. Как следствие, это рамочное соглашение о том, как создать фонд восстановления Украины. Предусмотрено отдельное соглашение о том, как это будет работать".