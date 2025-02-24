США поки не хочуть надавати гарантії безпеки Україні в обмін на ресурсну угоду - CNN

За словами українського джерела CNN, офіційний Київ допрацював проект ресурсної угоди між США та Україною, зробивши "все можливе" відповідно до мети організації "прийнятних умов". Але згідно з інформацією джерела, Вашингтон чинить опір у питанні "включення гарантій безпеки". Передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Найбільш проблемні пункти вже вилучені з проєкту, але американська сторона дуже сильно опирається включенню в документ гарантій безпеки - відповідну інформацію отримав CNN від одного зі своїх джерел, знайомого з ходом переговорів між Києвом та Вашингтоном.

Доопрацьований проект українсько-американської угоди про ресурси був представлений у Вашингтоні. За словами українського джерела, з української сторони - все готово.

Ми допрацювали проект. Ми зробили все можливе, щоб зробити умови прийнятними. Як наслідок, це рамкова угода про те, як створити фонд відновлення України. Передбачено окрему угоду про те, як це буде працювати".

Згідно з уточненням, проєкт угоди зосереджується на створенні фонду реконструкції України. Втім залишаються проблемні технічні деталі. Серед них - гарантії безпеки для України. Це питання залишається для подальшого обговорення, повідомило українське джерело, знайоме з перебігом переговорів.

Довідка

США намагаються отримати доступ до ресурсу корисних копалин в Україні. Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Україні надати їм 50% рідкісноземельних мінералів України. Президент України відмовився підписувати документ про передачу США 50% українських мінеральних ресурсів через відсутність гарантій безпеки.

Україна надіслала США новий проект угоди про преференційний доступ до природних ресурсів. Радник США з нацбезпеки Майкл Волц заявив про підписання угоди "в дуже короткий термін".