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05:23 • 24189 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124771 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183959 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148294 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139599 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117735 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108237 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103022 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143266 перегляди

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США поки не хочуть надавати гарантії безпеки Україні в обмін на ресурсну угоду - CNN

США поки не хочуть надавати гарантії безпеки Україні в обмін на ресурсну угоду - CNN

Київ • УНН

 • 21546 перегляди

Київ доопрацював проект ресурсної угоди зі США, зробивши умови "прийнятними". Вашингтон опирається включенню гарантій безпеки в документ про доступ до українських корисних копалин.

За словами українського джерела CNN, офіційний Київ допрацював проект ресурсної угоди між США та Україною, зробивши "все можливе" відповідно до мети організації "прийнятних умов". Але згідно з інформацією джерела, Вашингтон чинить опір у питанні "включення гарантій безпеки". Передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Найбільш проблемні пункти вже вилучені з проєкту, але американська сторона дуже сильно опирається включенню в документ гарантій безпеки

- відповідну інформацію отримав CNN від одного зі своїх джерел, знайомого з ходом переговорів між Києвом та Вашингтоном. 

Доопрацьований проект українсько-американської угоди про ресурси був представлений у Вашингтоні. За словами українського джерела, з української сторони - все готово.

Ми допрацювали проект. Ми зробили все можливе, щоб зробити умови прийнятними. Як наслідок, це рамкова угода про те, як створити фонд відновлення України. Передбачено окрему угоду про те, як це буде працювати". 

Згідно з уточненням, проєкт угоди зосереджується на створенні фонду реконструкції України. Втім залишаються проблемні технічні деталі. Серед них - гарантії безпеки для України. Це питання залишається для подальшого обговорення, повідомило українське джерело, знайоме з перебігом переговорів.

Довідка

США намагаються отримати доступ до ресурсу корисних копалин в Україні. Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Україні надати їм 50% рідкісноземельних мінералів України. Президент України відмовився підписувати документ про передачу США 50% українських мінеральних ресурсів через відсутність гарантій безпеки.

Україна надіслала США новий проект угоди про преференційний доступ до природних ресурсів. Радник США з нацбезпеки Майкл Волц заявив про підписання угоди "в дуже короткий термін".

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ЕкономікаПолітика
donald-trampДональд Трамп
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

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