США минимизируют свое участие в гарантиях безопасности Украины - Politico
Киев • УНН
США планируют играть минимальную роль в гарантиях безопасности Украины, заявил заместитель министра обороны США Элбридж Колби. Европейские союзники, включая Великобританию, Францию, Германию и Финляндию, выразили удивление и растерянность.
Детали
По данным издания, заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби заявил об этом "небольшой группе союзников", что является "одним из самых четких признаков того, что Европе придется взять на себя бремя поддержания прочного мира" в Украине.
Я не знаю, что это нам оставляет. Практически возвращаемся к тому, где мы были весной с "Коалицией желающих"
Издание указывает, что руководители оборонных ведомств Великобритании, Франции, Германии и Финляндии настаивали на том, чтобы американская сторона раскрыла, что именно она предоставит в войсках и воздушных силах, чтобы помочь Украине и теперь несколько растеряны из-за противоречивых заявлений Дональда Трампа, - в частности, относительно неразмещения войск США в Украине.
Напомним
Начальники Генштабов стран НАТО встретились 20 августа. Они подтвердили поддержку Украине, отметив приоритет справедливого и прочного мира.
