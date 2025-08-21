$41.360.10
20 августа, 15:55 • 20459 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 65731 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 40280 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 68972 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 240270 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 80219 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 75100 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 70057 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 232862 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 182283 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
США минимизируют свое участие в гарантиях безопасности Украины - Politico

Киев • УНН

 • 1140 просмотра

США планируют играть минимальную роль в гарантиях безопасности Украины, заявил заместитель министра обороны США Элбридж Колби. Европейские союзники, включая Великобританию, Францию, Германию и Финляндию, выразили удивление и растерянность.

США минимизируют свое участие в гарантиях безопасности Украины - Politico

США планируют играть минимальную роль в любых гарантиях безопасности Украины. Об этом сообщает Politico, информирует УНН.

Детали

По данным издания, заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби заявил об этом "небольшой группе союзников", что является "одним из самых четких признаков того, что Европе придется взять на себя бремя поддержания прочного мира" в Украине.

Я не знаю, что это нам оставляет. Практически возвращаемся к тому, где мы были весной с "Коалицией желающих"

- цитирует СМИ неназванного европейского чиновника.

Издание указывает, что руководители оборонных ведомств Великобритании, Франции, Германии и Финляндии настаивали на том, чтобы американская сторона раскрыла, что именно она предоставит в войсках и воздушных силах, чтобы помочь Украине и теперь несколько растеряны из-за противоречивых заявлений Дональда Трампа, - в частности, относительно неразмещения войск США в Украине.

Напомним

Начальники Генштабов стран НАТО встретились 20 августа. Они подтвердили поддержку Украине, отметив приоритет справедливого и прочного мира.

Трамп не исключает воздушной поддержки США в Украине как гарантии безопасности19.08.25, 21:45 • 5620 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Элдридж Колби
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
НАТО
Дональд Трамп
Финляндия
Франция
Великобритания
Европа
Германия
Соединённые Штаты
Украина