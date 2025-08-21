США мінімізують свою участь у гарантіях безпеки України - Politico
Київ • УНН
США планують відігравати мінімальну роль у гарантіях безпеки України, заявив заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі. Європейські союзники, включно з Великою Британією, Францією, Німеччиною та Фінляндією, висловили здивування та розгубленість.
США планують відігравати мінімальну роль у будь-яких гарантіях безпеки України. Про це повідомляє Politico, інформує УНН.
Деталі
За даними видання, заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі заявив про це "невеликій групі союзників", що є "однєю із найчіткіших ознак того, що Європі доведеться взяти на себе тягар підтримки міцного миру" в Україні.
Я не знаю, що це нам залишає. Практично повертаємося до того, де ми були навесні з "Коаліцією охочих"
Видання вказує, що керівники оборонних відомств Великої Британії, Франції, Німеччини та Фінляндії наполягали на тому, щоб американська сторона розкрила, що саме вона надасть у військах та повітряних силах, щоб допомогти Україні і тепер дещо розгублені через суперечливі заяви Дональда Трампа, - зокрема, щодо нерозміщення військ США в Україні.
Нагадаємо
Начальники Генштабів країн НАТО зустрілися 20 серпня. Вони підтвердили підтримку Україні, наголосивши на пріоритеті справедливого та тривалого миру.
