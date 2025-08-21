$41.360.10
20 серпня, 15:55
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 62511 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 67826 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 239283 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 232308 перегляди
США мінімізують свою участь у гарантіях безпеки України - Politico

Київ • УНН

 • 54 перегляди

США планують відігравати мінімальну роль у гарантіях безпеки України, заявив заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі. Європейські союзники, включно з Великою Британією, Францією, Німеччиною та Фінляндією, висловили здивування та розгубленість.

США мінімізують свою участь у гарантіях безпеки України - Politico

США планують відігравати мінімальну роль у будь-яких гарантіях безпеки України. Про це повідомляє Politico, інформує УНН.

Деталі

За даними видання, заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі заявив про це "невеликій групі союзників", що є "однєю із найчіткіших ознак того, що Європі доведеться взяти на себе тягар підтримки міцного миру" в Україні.

Я не знаю, що це нам залишає. Практично повертаємося до того, де ми були навесні з "Коаліцією охочих"

- цитує ЗМІ неназваного європейського посадовця.

Видання вказує, що керівники оборонних відомств Великої Британії, Франції, Німеччини та Фінляндії наполягали на тому, щоб американська сторона розкрила, що саме вона надасть у військах та повітряних силах, щоб допомогти Україні і тепер дещо розгублені через суперечливі заяви Дональда Трампа, - зокрема, щодо нерозміщення військ США в Україні.

Нагадаємо

Начальники Генштабів країн НАТО зустрілися 20 серпня. Вони підтвердили підтримку Україні, наголосивши на пріоритеті справедливого та тривалого миру.

У Трампа не виключають повітряної підтримки США в Україні як гарантії безпеки 19.08.25, 21:45 • 5616 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Елбридж Колбі
Міністерство оборони США
НАТО
Дональд Трамп
Фінляндія
Франція
Велика Британія
Європа
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна