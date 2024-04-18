США и Великобритания объявили о новых санкциях против Ирана и участников иранской программы БПЛА

США и Великобритания ввели санкции против участников иранской программы БПЛА. Об этом сообщил, пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер, передает УНН.

В ответ на беспрецедентную атаку Ирана на Израиль США вводят санкции против участников иранской программы БПЛА; поставщики и клиенты одного из крупнейших производителей стали в Иране, Khuzestan Steel Company; и автопроизводитель Bahman Group и три его дочерние компании. - написал в соцсети Х Мэтью Миллер.

Детали

В Управлении иностранных дел, Содружества и развития Великобритании также заявили, что они одновременно с решением США приняли санкции против иранских производителей бпла и ракет.

Нападение Ирана на суверенное государство было опасным и безрассудным. В координации с США мы накладываем санкции на ведущих иранских военных деятелей и организации, причастные к нападениям на Израиль, и сужаем сетку против ключевых игроков в области производства беспилотников и ракет. - говорится в сообщении.

В заявлении Министерства финансов США отмечается, что эти меры направлены против 16 человек и двух организаций, позволявших производить в Иране БПЛА, включая типы двигателей, которые приводили в действие иранские БПЛА Shahed, которые были использованы во время атаки 13 апреля.

Министерство финансов США также сообщило, что оно определяет пять компаний в нескольких юрисдикциях, которые поставляют комплектующие материалы для производства стали иранской Khuzestan Steel Company (KSC), одному из крупнейших производителей стали в Иране, или покупают готовую стальную продукцию KSC.

Отныне под санкциями и три дочерние компании иранского автопроизводителя Bahman Group, которые, по его словам, материально поддерживали Корпус стражей Исламской революции Ирана.

Дополнительно

Это заявление США сделали после того, как накануне министры финансов и руководители центральных банков стран Большой семерки промышленных демократий провели встречу. На ней они согласились "обеспечить тесную координацию любых будущих мер для уменьшения способности Ирана покупать, производить или передавать оружие для поддержки дестабилизации региональной деятельности".

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В среду лидеры Европейского Союза также решили усилить санкции против Ирана после ракетной атаки Тегерана и беспилотника на Израиль, что заставило мировые державы пытаться предотвратить более широкий конфликт на Ближнем Востоке.

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Тегеран утверждает, что совершил атаку 13 апреля в ответ на вероятный удар Израиля 1 апреля по консульству Ирана в Дамаске. Мол, это была "самозащита".