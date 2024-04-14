Заявление МИД Ирана: нападение на Израиль является "самообороной" после удара по Дамаску

Министерство иностранных дел Ирана утверждает, что нападение на Израиль было осуществлено на правах самообороны. Заявление дипломатического ведомства Ирана цитирует УНН.

Детали

Министерство иностранных дел Ирана сделало заявление, в котором отреагировало на действия, описанные как "агрессивный акт сионистского режима против иранского посольства в Дамаске".

Вооруженные силы Ирана пользуются неотъемлемым правом на самооборону, предусмотренным статьей 5 Устава Организации Объединенных Наций, и в ответ на неоднократную военную агрессию сионистского режима и мученическую смерть официальных военных советников Ирана, которые работали в этой стране [Сирии] по приглашению сирийского правительства", и особенно в ответ на нападение на консульство Ирана в Дамаске в начале этого месяца. - написал МИД Ирана в своем телеграм-канале.

Также в обращении Исламской Республики Иран говорилось, что были осуществлены оборонительные меры при осуществлении права на самооборону, это демонстрирует ответственный подход Ирана к региональному и международному миру и безопасности в то время, когда незаконные и геноцидные действия сионистского режима апартеида против палестинской нации и неоднократная военная агрессия режима.

"В случае необходимости Исламская Республика Иран без колебаний будет принимать дополнительные оборонительные меры для защиты своих законных интересов от любых агрессивных военных действий и незаконного применения силы". - отмечается в заявлении.

Напомним

Байден созвал лидеров G7 для координации единого дипломатического ответа после того, как Иран и его посредники совершили беспрецедентную воздушную атаку на объекты в Израиле.