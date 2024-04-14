Заявление МИД Ирана: нападение на Израиль является "самообороной" после удара по Дамаску

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  160806 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  159029 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  160713 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  172884 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  127008 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  137576 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  162181 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139945 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134564 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117959 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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Заявление МИД Ирана: нападение на Израиль является "самообороной" после удара по Дамаску

Иран утверждает, что его нападение на Израиль было актом "самообороны" в ответ на удар Израиля по иранскому посольству в Дамаске, ссылаясь на право на самооборону, предусмотренное Уставом ООН.

Война •   •  6826 просмотра
Заявление МИД Ирана: нападение на Израиль является "самообороной" после удара по Дамаску

Министры транспорта G7 подписали декларацию о поддержке Украины в восстановлении и развитии инфраструктуры

Страны G7 подтвердили свою поддержку Украине в восстановлении и развитии транспортной инфраструктуры, включая интеграцию украинской железнодорожной сети с европейской системой путей, создание новых трансграничных сообщений и обеспечение устойчивых и надежных глобальных цепей поставок. ,Утвердив свои намерения в Декларации

Война •   •  10158 просмотра
Министры транспорта G7 подписали декларацию о поддержке Украины в восстановлении и развитии инфраструктуры

МВД: все протоколы реагирования были обновлены, включая требования к бронежилетам, которые должны носить спасатели ГСЧС

Из-за ошибок, допущенных в первые месяцы полномасштабного вторжения и потери спасателей, Министерство внутренних дел полностью пересмотрело все протоколы реагирования, включая требования к бронежилетам, которые должны носить спасатели ГСЧС.

Общество •   •  10997 просмотра
МВД: все протоколы реагирования были обновлены, включая требования к бронежилетам, которые должны носить спасатели ГСЧС

Запорожье: россияне обстреляли из артиллерии Гуляйполе, есть раненый

В результате вражеского артиллерийского обстрела прифронтового города Гуляйполе Запорожской области 73-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован.

Война •   •  10974 просмотра
Запорожье: россияне обстреляли из артиллерии Гуляйполе, есть раненый

МИД рф прокомментировало атаку Ирана на Израиль: призвало всех "к сдержанности"

Министерство иностранных дел россии выразило обеспокоенность массированной атакой Ирана на Израиль с применением около 300 беспилотников и ракет, призвав все стороны проявлять сдержанность и решать вопрос политико-дипломатическими средствами.

Новости Мира •   •  10817 просмотра
МИД рф прокомментировало атаку Ирана на Израиль: призвало всех "к сдержанности"

Зеленский об атаке на Израиль: сотрудничество режимов Ирана и рф в распространении террора должно получить объединенный ответ мира

Зеленский осудил массированную атаку Ирана на Израиль с использованием беспилотников и ракет, подчеркнув сотрудничество между иранским и российским режимами в распространении террора, которое должно получить объединенный ответ мира.

политика •   •  12621 просмотра
Зеленский об атаке на Израиль: сотрудничество режимов Ирана и рф в распространении террора должно получить объединенный ответ мира

Украина и Словакия подписали Меморандум об углублении сотрудничества в атомной отрасли

Украина и Словакия подписали Меморандум об углублении сотрудничества в ядерной отрасли, включая обмен опытом эксплуатации ядерных объектов, диверсификацию топлива и разработку малых модульных реакторов.

Экономика •   •  12577 просмотра
Украина и Словакия подписали Меморандум об углублении сотрудничества в атомной отрасли

Масштабное ДТП в окрестностях Киева: количество пострадавших увеличилось до восьми

Восемь человек в возрасте от 26 до 83 лет пострадали в результате ДТП на Брест-Литовской трассе под Киевом, которое спровоцировал водитель грузовика. По предварительной информации, виновник ДТП был трезв и заснул за рулем.

Киев •   •  11925 просмотра
Масштабное ДТП в окрестностях Киева: количество пострадавших увеличилось до восьми

Поляки на квадроциклах незаконно пересекли границу Украины - ГПСУ

Четверо поляков на квадроциклах и мотоцикле незаконно пересекли венгерско-украинскую границу, заблудившись во время путешествия по бездорожью из Кракова в Стамбул.

Общество •   •  12315 просмотра
Поляки на квадроциклах незаконно пересекли границу Украины - ГПСУ

Дроны превратили "серую зону" на фронте в "зону смерти" - Washington Post

Беспилотники превратили "серую зону" на фронте в "зону смерти", где войска с обеих сторон несут большие потери, а серьезные прорывы практически невозможны из-за постоянного наблюдения с дронов.

Война •   •  15417 просмотра
Дроны превратили "серую зону" на фронте в "зону смерти" - Washington Post