США и Китай начали переговоры перед саммитом Трампа и Си — Bloomberg
Киев • УНН
В Нью-Йорке США и Китай обсуждают торговлю, инвестиции, ИИ и Иран. Переговоры должны сохранить хрупкое торговое перемирие.
Представители США и Китая начали переговоры в Нью-Йорке накануне саммита между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
Детали
Ожидается, что участники переговоров во главе с министром финансов США Скоттом Бессентом и вице-премьером Китая Хэ Лифэном обсудят вопросы, охватывающие торговлю и инвестиции, искусственный интеллект и конфликт в Иране.
Представители США и Китая начали переговоры в Нью-Йорке с целью заложить основу для громкого саммита между президентами Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, поскольку две крупнейшие экономики мира стремятся сохранить — и, возможно, продлить — хрупкое торговое перемирие.
Одним из приоритетных вопросов повестки дня является торговое перемирие, в рамках которого обе стороны снизили тарифы и ограничения на экспорт, срок действия которого истекает в ноябре.
По словам лиц, осведомленных о ситуации, объявление о введении новых американских тарифов в связи с обвинениями в избыточных производственных мощностях торговых партнеров было отложено до завершения встречи.
Как ранее сообщало агентство Bloomberg, США и Китай работают над снижением тарифов на американские энергетические и сельскохозяйственные товары в рамках более широкой инициативы по смягчению барьеров для товаров на сумму 30 млрд долларов с обеих сторон по механизму Совета по торговле, запущенному в начале этого года.
Ожидается, что участники переговоров во главе с министром финансов США Скоттом Бессентом и вице-премьером Китая Хэ Лифэном обсудят вопросы, охватывающие торговлю и инвестиции, искусственный интеллект и конфликт в Иране.
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