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США и Китай начали переговоры перед саммитом Трампа и Си — Bloomberg

Киев • УНН

 • 1602 просмотра

В Нью-Йорке США и Китай обсуждают торговлю, инвестиции, ИИ и Иран. Переговоры должны сохранить хрупкое торговое перемирие.

США и Китай начали переговоры перед саммитом Трампа и Си — Bloomberg

Представители США и Китая начали переговоры в Нью-Йорке накануне саммита между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Ожидается, что участники переговоров во главе с министром финансов США Скоттом Бессентом и вице-премьером Китая Хэ Лифэном обсудят вопросы, охватывающие торговлю и инвестиции, искусственный интеллект и конфликт в Иране.

Представители США и Китая начали переговоры в Нью-Йорке с целью заложить основу для громкого саммита между президентами Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, поскольку две крупнейшие экономики мира стремятся сохранить — и, возможно, продлить — хрупкое торговое перемирие.

Одним из приоритетных вопросов повестки дня является торговое перемирие, в рамках которого обе стороны снизили тарифы и ограничения на экспорт, срок действия которого истекает в ноябре.

По словам лиц, осведомленных о ситуации, объявление о введении новых американских тарифов в связи с обвинениями в избыточных производственных мощностях торговых партнеров было отложено до завершения встречи.

Как ранее сообщало агентство Bloomberg, США и Китай работают над снижением тарифов на американские энергетические и сельскохозяйственные товары в рамках более широкой инициативы по смягчению барьеров для товаров на сумму 30 млрд долларов с обеих сторон по механизму Совета по торговле, запущенному в начале этого года.

Ожидается, что участники переговоров во главе с министром финансов США Скоттом Бессентом и вице-премьером Китая Хэ Лифэном обсудят вопросы, охватывающие торговлю и инвестиции, искусственный интеллект и конфликт в Иране.

США едва не начали войну с Китаем из-за ошибочного отчёта, созданного с помощью ИИ, — CNN19.09.26, 09:10 • 14484 просмотра

Евгений Устименко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
ИИ (искусственный интеллект)
Скотт Бессент
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Хэ Лифенг
Нью-Йорк
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты
Иран