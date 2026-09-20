США та Китай почали переговори перед самітом Трампа і Сі - Bloomberg
Київ • УНН
У Нью-Йорку США та Китай обговорюють торгівлю, інвестиції, ШІ й Іран. Переговори мають зберегти крихке торговельне перемир’я.
Представники США та Китаю розпочали переговори в Нью-Йорку напередодні саміту між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.
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Очікується, що учасники переговорів на чолі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом та віце-прем’єром Китаю Хе Ліфенгом обговорять питання, що охоплюють торгівлю та інвестиції, штучний інтелект та конфлікт в Ірані.
Представники США та Китаю розпочали переговори в Нью-Йорку з метою закласти основу для гучного саміту між президентами Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном, оскільки дві найбільші економіки світу прагнуть зберегти - і, можливо, продовжити - крихке торговельне перемир’я.
Одним із пріоритетних питань порядку денного є торговельне перемир’я, в рамках якого обидві сторони знизили мита та обмеження на експорт, термін дії якого закінчується в листопаді.
За словами осіб, обізнаних із ситуацією, оголошення про введення нових американських мит у зв’язку із звинуваченнями у надлишкових виробничих потужностях торговельних партнерів було відкладено до завершення зустрічі.
Як раніше повідомляло агентство Bloomberg, США та Китай працюють над зниженням мит на американські енергетичні та сільськогосподарські товари в рамках ширшої ініціативи щодо пом’якшення бар’єрів для товарів на суму 30 млрд доларів з обох сторін за механізмом Ради з торгівлі, запущеним на початку цього року.
Очікується, що учасники переговорів на чолі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом та віце-прем’єром Китаю Хе Ліфенгом обговорять питання, що охоплюють торгівлю та інвестиції, штучний інтелект та конфлікт в Ірані.
США ледь не розпочали війну із Китаєм через помилковий звіт, створений за допомогою ШІ – CNN19.09.26, 09:10 • 14484 перегляди